El tenista nacional luchó hasta el final en el ATP de Bastad, pero cayó por 6-4, 4-6 y 6-4 ante el ruso.

Alejandro Tabilo (31°) luchó hasta el último punto pero no pudo doblegar a Andrey Rublev. El número 16 del mundo sacó chapa de su gran tenis y eliminó al chileno en semifinales del ATP de Bastad.

La raqueta nacional llegó en mejor condición física, ya que Thiago Agustín Tirante no se presentó por una lesión en el abdomen y pasó directo a semifinales.

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Por lo mismo, Tabilo aprovechó su ventaja y luchó cada punto con Rublev. El primer set fue para el ruso por 6-4 en 40 minutos de juego. Pero el chileno no bajó los brazos y le dio de su propia medicina.

En 46 minutos logró igualar el marcador y ganó el segundo set por 6-4. Lo que contó con el particular enojo de Rublev. Esto porque el ruso había quebrado para ponerse 4-5 y con su saque podía igualar a Tabilo.

Sin embargo, el chileno fiel a su estilo sacó a relucir su mejor tenis y se llevó su servicio. Lo que desató el enojo del ruso que hizo pebre su raqueta. Si hasta tuvo un fuerte intercambio con su entrenador, demostrando que es uno de los jugadores que prende con agua. Lo que fue destacado por la cuenta del ATP Tour y de inmediato se volvió viral en redes.

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El nuevo destino de Alejandro Tabilo: libre en primera ronda

Tras ello, en la tercera manga se fueron palo y palo. Hasta el séptimo juego donde Rublev demostró porque llegó a ser cinco del mundo. El europeo logró quebrarle a Tabilo, y con ello marcó el desenlace del partido. Tras 46 minutos ganó por 6-4 y se quedó con el triunfo.

Lo que además significó la victoria 100 de Andrey Rublev en arcilla. Por lo que este domingo buscará su primer título del año ante el italiano Luciano Darderi, que defenderá el título en Bastad.

Ahora Alejandro Tabilo se mentaliza en el próximo torneo del circuito: el ATP 250 de Estoril en Portugal. El chileno quedó libre en la primer ronda, por lo que en octavos de final se mide ante el ganador entre Tiago Torres y Nikoloz Basilashvili.