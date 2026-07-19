Lionel Messi se pronunció a solo horas de jugar la final del Mundial 2026 y dejó un emotivo mensaje para Argentina.

Llegó el día: este domingo 19 de julio se juega la final del Mundial 2026. Se enfrentarán dos grandes selecciones, España y Argentina, para definir quién se queda con la Copa del Mundo en el MetLife Stadium.

Hay varios condimentos especiales para esta esperada definición. ¿Podrá España evitar el bicampeonato argentino? ¿O será que los trasandinos renovarán su título y le darán una merecida despedida a Lionel Messi?

A solo horas del encuentro, el capitán de la Albiceleste publicó una emotiva carta en redes sociales, donde valoró su tiempo en la selección y agradeció a todos los miembros por el trabajo hecho a lo largo de los años.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, dijo.

Lionel Messi se prepara para jugar la final del Mundial 2026 | Getty Images

ver también ¿Va por Chilevisión? El canal que transmite a España vs Argentina en la final del Mundial 2026

“Gracias a todos”: El mensaje de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta selección siga siendo una familia“, escribió Lionel Messi.

“Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”, cerró.