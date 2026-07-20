El gol con el que la Roja de Europa ganó la Copa del Mundo ante la Albiceleste dejó en llamas a una voz brasileña que estaba en el estadio. Le agradeció a los españoles.

Argentina no pudo lograr la hazaña y se quedó con las ganas de levantar el título del Mundial 2026. La tarde de este domingo la Albiceleste cayó por la cuenta mínima y en el alargue frente a España, desatando la locura incluso en el pueblo brasileño.

La rivalidad histórica entre ambos países no quedó al margen de lo ocurrido en Nueva York. Así por lo menos lo dejó claro un relator, quien soltó un par de verdades contra los argentinos por la manera en la que han llegado a definir sus últimas dos Copas del Mundo.

Ahí no solo apuntó a la superioridad de los españoles en el encuentro, sino a todas las polémicas que hubo rumbo a la definición. Un desahogo de todo un pueblo, el que no quería ver a su eterno rival en Sudamérica acercarse a su pentacampeonato.

Relator brasileño destroza a Argentina tras gol de España en la final del Mundial 2026

La derrota de Argentina no solo se celebró en España, sino que en varias otras partes del mundo. El rechazo que generó la participación de la Albiceleste, llena de polémicas arbitrales a su favor, hizo que países que ni jugaron se unieran a los españoles en la final del Mundial 2026.

Un relator brasileño repasó con todo a Argentina tras el gol de España para ganar el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Brasil fue uno de ellos y quedó reflejado en el emotivo relato de Bruno Cantarelli por Radio Mix, el que se fue con todo contra los argentinos. “¡Está adentro! ¡Un gol para siempre, un gol para la historia! ¡Ferran Torres! ¡Muchas, muchísimas, muchísimas gracias, chico! ¡Te amo mucho!”, comenzó señalando mientras gritaba a la cámara de la transmisión.

En pleno estadio, el relator brasileño se lanzó al cuello de Argentina, apuntando a las decisiones de los árbitros que los favorecieron para llegar a la definición del torneo. “El fútbol vence a la catimba (trampa), quiero verlos anularlo ahora. Ferran Torres, desde el fondo de mi corazón y del de millones de brasileños, muchas, muchísimas, muchísimas gracias“, añadió.

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“No importa, el fútbol siempre vence. Una selección que se acobarda en una final, que juega para atrás todo el tiempo, que no patea una vez y no merece ser campeón del mundo“, complementó contra la Albiceleste.

Finalmente, el relator destacó lo hecho por los españoles, aunque insistiendo en sus dardos contra los argentinos. “Viva el fútbol, viva la escuela española en posesión de balón. Ferran Torres, un gol para siempre, para la historia. Ferran Torres, así como Iniesta en 2010, estás en la historia del fútbol ¡El fútbol vence a la catimba! ¡Viva el fútbol!“, sentenció.

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En Brasil festejan como un español más la caída de Argentina en la final del Mundial 2026. La Canarinha respira tranquila después de seguir a distancia de su archirrival en el palmarés histórico del torneo, donde su pentacampeonato todavía no lo logra nadie más.

Así queda el palmarés de los ganadores del Mundial tras el España vs. Argentina

Selección Títulos Edición del Mundial Brasil 5 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Italia 4 1934, 1938, 1982 y 2006. Alemania 4 1954, 1974, 1990 y 2014. Argentina 3 1978, 1986 y 2022. España 2 2010 y 2026. Francia 2 1998 y 2018. Uruguay 2 1930 y 1950. Inglaterra 1 1966.

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En resumen, España, Argentina y el Mundial 2026