El ex portero británico habló de cómo se vivió la final del Mundial 2026 en el resto del planeta. Y le tiró el odio a los argentinos.

Se nos terminó el Mundial y como en todo el evento planetario, la final entre Argentina y España estuvo plagada de polémicas. Se podría, incluso, hacer un top ten con todas las controversias generadas en el duelo definitorio.

Pero, lo que más llamó la atención del final del partido entre hispanos y trasandinos fue la violencia con la que reaccionaron los perdedores. Leandro Paredes golpeó a un jugador español y el integrante del cuerpo técnico, Roberto Ayala, le mandó un puñetazo a Dani Olmo.

Más allá de eso, venía acumulándose cierta animadversión en contra de los argentinos. La clasificación con ciertas polémicas arbitrales fue parte del odio mancomunado de varios hinchas. Y la altanería de los trasandinos tampoco ayudó.

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Foster les tira un facto a los argentinos

En ese sentido, en la televisión británica analizaron holgadamente lo ocurrido con la final de la Copa del Mundo. Uno de los invitados que habló en TalkSport fue Ben Foster, ex portero de la Selección de Inglaterra. Y no se guardó nada.

“Probablemente, Argentina sea uno de los países más odiados del mundo“, empezó diciendo el ex portero de los Three Lions, que además tuvo palabras para el crack de la Albiceleste, Lionel Messi.

“Me decepcionó mucho. Yo amo a Lionel Messi, él es todo lo que espero de un futbolista. Pero fue horrible lo que hizo“, señaló, refiriéndose a la acusación que tuvo en contra de Cucurella por taparse la boca tras la falta de Enzo Fernández que le valió la roja.

“Era una final de la Copa del Mundo y creo que intentó hacer todo lo que estuviese a su alcance. Pero, no necesitaba hacer eso, ni hundirse en esos niveles”, añadió el ex portero, quien, además, tuvo unas últimas palabras para Leandro Paredes.

El Obelisco se vistió de gala pese al segundo lugar | Getty Images

“Paredes perdió completamente la cabeza. Creo que Argentina se superó en cuanto a lo horripilante“, cerró el ex jugador de la Selección de Inglaterra.

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En resumen…

El exfutbolista Ben Foster criticó duramente las actitudes de Argentina tras la final.

criticó duramente las actitudes de Argentina tras la final. El exfutbolista Leandro Paredes agredió a un jugador rival al terminar el encuentro.

agredió a un jugador rival al terminar el encuentro. El asistente Roberto Ayala le propinó un puñetazo al futbolista español Dani Olmo.