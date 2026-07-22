Universidad de Chile intenta hacerle frente a un mercado de fichaje sin grandes novedades. Y, también, algunos podrían partir.

Universidad de Chile se mueve en el mercado de fichajes. El cuadro laico quiere conseguir una proeza en la segunda mitad de este 2026 y destronar a un tranquilo Colo Colo, que es líder con 10 puntos de ventaja.

Para lograrlo, algunos cambios se deben hacer en el elenco universitario. Los fichajes tardan en llegar y algunos empiezan a inquietarse. Dentro de esa lógica, ya se ha comenzado a hablar de un uruguayo de más de un metro y noventa para reforzar el área defensiva.

¿De quién estamos hablando? Valentín Gauthier, defensa central del León de la Liga MX, que es uno de los grandes candidatos a arribar al equipo dirigido por Fernando Gago. Y eso pondría en aprietos a un jugador actual del plantel.

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Sin renovación con la U de Chile… aún

Nicolás Ramírez no ha renovado con la Universidad de Chile. En el programa Pauta de Juego analizaron las dudas generadas por el atraso con el tema de la firma de su contrato.

“El Nico Ramírez no ha renovado. Y ya hubo dos ofertas en la mesa“, empezó diciendo Coke Hevia, quien postula que el arribo de Gauthier puede significar un adiós definitivo del jugador chileno.

“Entonces, claro, pueden asegurar el chancho. Porque, ¿cuál es la gracia de Gauthier? Es uruguayo, mide 1,91 y tiene pasaporte de la Comunidad Europea“, resaltó el conductor de Pauta de Juego, que cree que hay una sobrepoblación de defensas en la U, que puede resultar en el éxodo de algunos jugadores.

El jugador que podría llegar a la Universidad de Chile | Getty Images

En resumen…

Universidad de Chile busca fichar al defensa uruguayo Valentín Gauthier de la Liga MX.

busca fichar al defensa uruguayo Valentín Gauthier de la Liga MX. El futbolista Nicolás Ramírez aún no renueva su contrato con Universidad de Chile.

aún no renueva su contrato con Universidad de Chile. El club Colo Colo lidera el torneo nacional con 10 puntos de ventaja.