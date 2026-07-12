La directiva del Romántico Viajero busca extender el vínculo del jugador, el cual finaliza en diciembre del 2026.

Universidad de Chile ha estado muy lejos de las expectativas durante esta temporada. La llegada de Fernando Gago no ha terminado de dar buenos resultados.

El Romántico Viajero comenzó el 2026 con Francisco Meneghini, pero el mal rendimiento lo hizo durar menos que estornudo de gato. Ahí arribó Pintita, pero la cosa no ha mejorado demasiado. Están en el tercer lugar de la Liga de Primera, pero a 12 puntos del líder Colo Colo.

El jugador que U. de Chile busca renovar

Fernando Gago confía en que puede levantar a Universidad de Chile en el segundo semestre. El argentino espera contar con refuerzos y tiempo de trabajo para poder plasmar su idea futbolística a cabalidad en el CDA.

Así como llegó Gonzalo Reyna, también es importante mantener a las piezas importantes. Una de ellas es Nicolás Ramírez. El central formado en los Azules regresó al club en el 2025, aunque no logró de consolidarse con Gustavo Álvarez ante el gran nivel de Franco Calderón y Matías Zaldivia.

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Con el arribo de Gago, este desplazó a Calderón y le dio la camiseta y la confianza a Ramírez. El central de 29 años no desaprovechó la oportunidad y subió considerablemente su nivel, a tal punto que desde la dirigencia tienen decidido extender su contrato.

De acuerdo a Bolavip, la directiva de Universidad de Chile no quiere soltar a Nicolás Ramírez y por esta razón intentarán renovar su vínculo con el club. El central finaliza su relación laboral en diciembre de 2026, por lo que incluso podría negociar como jugador libre para el próximo año.

Nicolás Ramírez ha mostrado un buen rendimiento en este 2026. Imagen: Photosport

En la presente temporada 2026, Nicolás Ramírez ha jugado 24 de los 27 partidos oficiales de Universidad de Chile. Esto demuestra su importancia para el club y para Fernando Gago. El jugador pasa por un buen momento más allá de la irregularidad de los resultados.