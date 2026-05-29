Universidad de Chile volverá a lamentar las bajas de sus dos defensas centrales titulares, tal como ante Cobresal.

Universidad de Chile se prepara para su próximo compromiso, este sábado como local frente al subcolista Deportes Concepción. Con un partido menos por la postergación del duelo ante O’Higgins, los azules necesitan volver sí o sí al triunfo por la 14° fecha de la Liga de Primera.

Y no será fácil considerando que los defensas centrales titulares siguen lesionados. Así lo confirmó el mismo entrenador del Chuncho, Fernando Gago. Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez serán bajas.

“Matías y Nico no estarán disponibles. Veremos la semana que viene si la próxima semana son aporte de los entrenamientos y luego veremos si están para jugar, según lo que considere“, reveló Gago.

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El resto de la enfermería azul

Agregó que “trabajamos bien estas semanas, fueron buenas, se trabajó lo que necesitábamos de la parte física y acomodar valores de entrenamiento que necesitamos a partir de ahora para sostener el año. Estamos con muchas ganas, mucha ilusión para el partido de mañana”.

Zaldivia y Ramírez siguen fuera por lesión en Universidad de Chile.

Por otro lado, la enfermería azul cuenta con Marcelo Díaz: “está trabajando para ponerse bien físicamente, cuando veamos que está bien podrá ser considerado para entrenar. Lo vemos desde el punto de vista físico y fuerza, no futbolístico”.

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Por último, Gago explicó que “a Israel Poblete lo veremos cómo está hoy, sintió una pequeña molestia, no creo que sea nada grave, creo que estará considerado. Sus características se ven en cada entrenamiento, da equilibrio, tiene buen volumen físico, tiene agresividad en recuperación. Se merece lo que ha jugado”.

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Decimoprimera en la tabla con 17 puntos en doce partidos, Universidad de Chile recibe a Deportes Concepción este sábado 30 de mayo, desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Resumen:

-Fernando Gago confirmó las bajas de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez para el próximo partido.

-El volante Marcelo Díaz realiza trabajos físicos y de fuerza antes de ser considerado en los entrenamientos.

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-Universidad de Chile enfrenta a Deportes Concepción este sábado 30 de mayo a las 17:30 horas.