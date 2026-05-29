Igual que Charles Aránguiz: revelan que Alexis Sánchez ya comenzó a remodelar su mansión en Santiago, justo cuando el rumor de su fichaje en Universidad de Chile toma vuelo.

Alexis Sánchez termina contrato con el Sevilla y, en medio de las dudas por su futuro, una de las opciones ilusiona a Universidad de Chile: en el Chuncho esperan que el atacante por fin se vista de azul, como reza el sueño del tocopillano desde pequeño.

El histórico exdelantero de La Roja está en órbita del fútbol brasileño, argentino y en la MLS, pero también de la U. De hecho, desde el Chuncho y Azul Azul ya le avisaron que tiene todas puertas abiertas en el CDA.

Y hay novedades que acercan indirectamente a Alexis a Universidad de Chile: se trata de la casa del delantero en Santiago…

Tal como informa La Magia Azul, la mansión de Alexis Sánchez en un exclusivo sector de Lo Curro es foco de importantes trabajos de remodelación, lo que “confirmaría” un hipotético regreso del delantero a Chile.

Alexis ordena y remodela su casa en Santiago… ¿Coincidencia u objetivo la U?

“La imponente mansión del Niño Maravilla está siendo sometida a una profunda y completa remodelación en sus estructuras. Las intensas obras apuntan a dejar la propiedad en perfectas condiciones edilicias, convirtiéndose de manera inminente en el hogar definitivo donde el histórico futbolista de 37 años planea establecerse junto a sus cercanos en su inminente e histórico retorno al país“, informa La Magia.

La Bestia de Alexis… ¿Se prepara para recibir al próximo refuerzo de la U? (Foto: gentileza)

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El mismo medio sostiene que la propiedad en Vitacura y apodada por los vecinos como “La Bestia” fue adquirida en 2019 por Sánchez. Y es en este inmueble donde vive Alexis cuando se encuentra en Chile, salvo que esté de visita en Tocopilla.

Y no es un tema menor: antes de su regreso a Chile y la U, otro de la generación dorada, Charles Aránguiz, también gestionó trabajos de remodelación en su casa. Ya casi terminados los arreglos, El Príncipe firmó su actual contrato con el Chuncho.

ver también No sólo U de Chile: Alexis Sánchez tiene cuatro ofertas para seguir con su carrera tras el Sevilla

Cabe recordar que la misma presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, manifestó públicamente que esperan a Alexis Sánchez y que depende del jugador su anhelado fichaje por Universidad de Chile.

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Resumen:

-Alexis Sánchez termina su contrato con el Sevilla y evalúa opciones en Brasil, Argentina y MLS.

-La mansión del delantero en Lo Curro, apodada “La Bestia”, está bajo una remodelación estructural profunda.

-La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, confirmó que el fichaje depende exclusivamente del futbolista chileno.