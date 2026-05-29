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Copa Sudamericana

Atento O’Higgins: Universidad Católica deja sin DT a Boca Juniors para la Copa Sudamericana

La derrota y eliminación en la Libertadores le costó el puesto a Claudio Ubeda, quien ante la UC dirigió su último partido como entrenador del xeneize.

Por Patricio Echagüe

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Claudio Ubeda dejará de ser el DT de Boca Juniors.
© Getty Images.Claudio Ubeda dejará de ser el DT de Boca Juniors.

Universidad Católica dejó la escoba en Boca Juniors tras su triunfo por 1-0 en La Bombonera. El club argentino se quedó fuera de la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos, un fracaso que ya cobró la primera víctima a nivel deportivo.

De acuerdo a información entregada por TyC Sports, la dirigencia del xeneize encabezada por Juan Román Riquelme decidió que no se le renovará el contrato a Claudio Ubeda, entrenador del primer equipo.

Luego de 32 partidos en poco más de siete meses, el ex ayudante de Miguel Ángel Russo se va tras haber ganado 17 duelos, empatando siete y perdiendo ocho. Pese a su buena efectividad del 60,4%, la falta de títulos y logros deportivos le terminó por pasar la cuenta.

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O’Higgins recibirá a Boca Juniors con un nuevo DT en el xeneize

Los que miran con mucha atención esto son en O’Higgins, elenco que en la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se verá las caras ante los argentinos. Este llave se jugará en la última semana de julio y será la primera prueba de fuego del nuevo entrenador de Boca.

Claudio Ubeda dirigió ante Universidad Católica su último partido como DT de Boca Juniors. | Foto: Photosport.

Claudio Ubeda dirigió ante Universidad Católica su último partido como DT de Boca Juniors. | Foto: Photosport.

¿Y algún candidato para el cargo? Pese a que todavía no se hace oficial la salida de Ubeda, en el mundo Boca ya se habla de posible sucesores. Ahí destacan dos nombres: Néstor Lorenzo y Antonio “El Turco” Mohamed.

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Sea cual sea la elección, la presión por obtener resultados estará desde el día uno, sobre todo porque en el segundo semestre la Copa Sudamericana será uno de los objetivos primordiales en Boca Juniors.

¿Qué viene ahora para Boca Juniors?

Ahora el plantel se tomará 15 días de vacaciones antes de comenzar a preparar esta llave ante O’Higgins. Los jugadores ya están liberados y tienen pactado volver a los entrenamientos el 18 de junio.

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En síntesis

  • Universidad Católica venció 1-0 a Boca Juniors, eliminándolo de la Copa Libertadores 2026.
  • Claudio Ubeda no renovará contrato como entrenador de Boca Juniors tras quedar eliminados.
  • O’Higgins enfrentará a los xeneizes a finales de julio por la Copa Sudamericana.
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