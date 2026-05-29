Los azules necesitan un triunfo para escalar en el campeonato nacional.

Universidad de Chile volverá a jugar en el Estadio Nacional, cuando reciba a Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026. Los azules llegan con la necesidad de ganar, tras sufrir dos derrotas seguidas.

El presente del Romántico Viajero no es el mejor y hoy aparece en el undécimo lugar de la tabla con 17 puntos, por lo que necesita sumar de a tres para no seguir cediendo terreno.

No muy diferente es el presente en Deportes Concepción, que tampoco pasa por un buen momento. El cuadro lila es penúltimo con 11 unidades y se mantiene en zona de descenso.

U. de Chile vs. Deportes Concepción: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Deportes Concepción juegan este sábado 30 de mayo, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 14 del campeonato nacional.

El partido entre Azules y Lilas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

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GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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