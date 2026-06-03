Mientras Boca Juniors no tendrá fútbol oficial, O'Higgins tendrá un nutrido calendario para preparar la Copa Sudamericana.

En ambos lados de la cordillera cuentan los días para el choque entre O’Higgins y Boca Juniors en el repechaje de la Copa Sudamericana. En julio, el Capo de Provincia y el Xeneize se verán las caras.

La ida de los playoffs se disputará la semana del 22 de julio en La Bombonera. Después, la revancha se jugará en Chile, en un estadio por definir, la semana del 28. El ganador avanzará a los octavos de final del torneo.

En la previa, el equipo de Rancagua tendrá un nutrido calendario: antes de viajar a Argentina, O’Higgins enfrentará un total de ocho partidos entre la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Liga de Primera.

La situación es totalmente distinta al otro lado de la cordillera. Como la competencia se parará debido al desarrollo del Mundial 2026, Boca llegará al cruce con una gran desventaja en cuanto a rodaje. Y es que no tendrá competencia oficial hasta enfrentar al Capo de Provincia.

O’Higgins se prepara para el repechaje de la Copa Sudamericana | Photosport

ver también Sorteo de O’Higgins en la Copa Sudamericana: si le gana a Boca Juniors, enfrentará a Recoleta

Los partidos de O’Higgins antes de enfrentar a Boca Juniors en Copa Sudamericana

Domingo 7 de junio

O’Higgins vs Palestino. El Teniente. Copa de la Liga.

Domingo 14 de junio

Coquimbo Unido vs O’Higgins. Sánchez Rumoroso. Liga de Primera.

Jueves 18 de junio

U. de Chile vs O’Higgins. Estadio Nacional. Liga de Primera.

Domingo 21 de junio

O’Higgins vs Unión Española. El Teniente. Copa Chile.

Jueves 25 de junio

Colo Colo vs O’Higgins. Estadio Monumental. Copa Chile.

Domingo 28 de junio

O’Higgins vs Deportes Recoleta. El Teniente. Copa Chile.

Jueves 2 de julio

O’Higgins vs Colo Colo. El Teniente. Copa Chile.

Domingo 5 de julio

Unión Española vs O’Higgins. Santa Laura. Copa Chile.

Semana del 22 de julio

Boca Juniors vs O’Higgins. La Bombonera. Copa Sudamericana.