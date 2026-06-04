La gran joya del 2025 en el fútbol chileno no ha tenido continuidad este año y ya le buscan club para enviarlo a préstamo.

O’Higgins de Rancagua vive un gran año 2026 dentro y fuera del país. Sin embargo, una de sus jóvenes figuras no ha logrado revalidar la gran temporada 2025, teniendo escasos minutos con Lucas Bovaglio al mando.

Se trata de Rodrigo Godoy, la joya celeste que le pintó la cara a todo el mundo el año pasado a punta de gambetas y velocidad. Es más, jugó el Mundial Sub 20 con la selección de Nicolás Córdova, aunque este 2026 todo cambió con su continuidad.

Poco y nada ha jugado en el gran O’Higgins 2026, por lo que su continuidad en el plantel está en duda para el segundo semestre. Es ahí donde aparecen interesados para hacerse de su préstamo, teniendo en cuenta la proyección del jugador.

O’Higgins Rodrigo Godoy define su futuro

Un equipo de Liga de Primera y dos en la Primera B aparecen en el horizonte de Rodrigo Godoy para el segundo semestre. Sin minutos tras el nivel de Martín Sarrafiore y la irrupción de Bastián Yáñez, el extremo zurdo partiría a préstamo.

Godoy en uno de los pocos duelos donde jugó este año /Photosport

“Rodrigo Godoy interesa en Cobresal y Rangers para el próximo mercado”, informan desde el medio O’Higgins Total. Es ahí donde aparece un viejo conocido también del Capo, donde suelen enviar nombres a foguearse: Deportes Santa Cruz.

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El elenco unionista también aparece como probable destino del veloz Godoy, según avisa el medio Fuera de Juego, de Radio Bienvenida. Ahora resta esperar el término de la primera rueda para definir su futuro.

Godoy jugando por la Roja, el Mundial Sub 20 ./Photosport

El extremo zurdo no disputa un duelo desde el 22 de marzo pasado, donde jugó 19 minutos en el 1-1 ante Deportes Limache, por Copa Chile. Previo a eso disputó 21′ ante Unión La Calera y Palestino, 15′ contra Colo Colo, 31′ contra los tomateros en Liga de Primera y tres minutos contra el Conce, en el debut del año.

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