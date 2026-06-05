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Liga de Naciones Femenina

Minuto a minuto: Chile busca “seis puntos” ante Ecuador para meterse en el repechaje al Mundial Femenino

La Roja se juega seis puntos ante Ecuador, en su último partido por la Liga de Naciones Femenina, con buenas posibilidades de meterse al repechaje al Mundial de Brasil 2027.

Por Diego Jeria

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La Roja recibe a Ecuador con la misión de quedar casi dentro del repechaje al Mundial.
© PhotosportLa Roja recibe a Ecuador con la misión de quedar casi dentro del repechaje al Mundial.

La selección chilena femenina sale a poner un pie y medio en el repechaje a la Copa del Mundo de Brasil 2027. La Roja recibe a Ecuador por la octava y penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

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Y será un duelo clave y trascendental, de los llamados “de seis puntos”, considerando que Chile es cuarto en la tabla, ocupando el último de dos cupos para seguir soñando con el Mundial, mediante la repesca… Ecuador es quinto y quiere arrebatarle el lugar a La Roja.

La Roja sale por “seis puntos” contra Ecuador en la recta final de la Liga de Naciones Femenina.

La Roja sale por “seis puntos” contra Ecuador en la recta final de la Liga de Naciones Femenina.

Asimismo, el cuadro dirigido por Luis Mena podría superar en la tabla al tercero (Venezuela), considerando que La Roja se despide de la competencia este viernes, libre en la última fecha. Y la ocasión es perfecta, jugando contra Ecuador en casa, en el Estadio Nacional, y la posibilidad de otros resultados.

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El resto de la fecha

La octava fecha  completa:

Bolivia - Paraguay
Argentina - Perú
Colombia - Uruguay
Chile - Ecuador
Libre: Venezuela

Dónde ver el partido

El partido entre la selección chilena femenina y Ecuador será transmitido en vivo por televisión abierta en la señal de CHV. De forma online y streaming podrás seguirlo en las plataformas digitales de Chilevision.cl y en el canal de Chilevisión en YouTube.

Señales de CHV

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
ENTEL: 66 (HD)
CLARO: 55 (SD)
GTD/TELSUR: 27 (SD)
MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
TU VES: 57 (SD)
ZAPPING: 21 (HD)

Los datos del partido

La selección chilena recibe a Ecuador por la octava y penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, las clasificatorias al Mundial 2027. El duelo se disputará en el Estadio Nacional desde las 19:00 horas.

LA TABLA

Ojo Chile: así llega La Roja al duelo contra Ecuador:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA ROJA

El once titular de Chile:

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¡Comenzamos la previa!

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. Comenzamos la previa de  un partido trascendental para la selección chilena femenina. La Roja sale a acercarse al repechaje al Mundial, y puede cerrar su participación en la Liga de Naciones Femenina clasificada a la repesca dependiendo de otros resultados. Acompáñanos en la espera del encuentro, el marcador y relato minuto a minuto.

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