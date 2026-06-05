La Roja se juega seis puntos ante Ecuador, en su último partido por la Liga de Naciones Femenina, con buenas posibilidades de meterse al repechaje al Mundial de Brasil 2027.

La selección chilena femenina sale a poner un pie y medio en el repechaje a la Copa del Mundo de Brasil 2027. La Roja recibe a Ecuador por la octava y penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

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Y será un duelo clave y trascendental, de los llamados “de seis puntos”, considerando que Chile es cuarto en la tabla, ocupando el último de dos cupos para seguir soñando con el Mundial, mediante la repesca… Ecuador es quinto y quiere arrebatarle el lugar a La Roja.

La Roja sale por “seis puntos” contra Ecuador en la recta final de la Liga de Naciones Femenina.

Asimismo, el cuadro dirigido por Luis Mena podría superar en la tabla al tercero (Venezuela), considerando que La Roja se despide de la competencia este viernes, libre en la última fecha. Y la ocasión es perfecta, jugando contra Ecuador en casa, en el Estadio Nacional, y la posibilidad de otros resultados.

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