El cuadro tomatero estaba obligado a ganar en su visita al norte para seguir con vida en el certamen criollo. Sin embargo, los Dragones Celestes se hicieron con un 3-1 a favor para así acompañar a Coquimbo Unido a los octavos de final.

Deportes Limache sigue acumulando malos resultados en medio de esta mala racha que lo aqueja en las últimas semanas. Y es que los tomateros además, de ir perdiendo terreno en la Liga de Primera, ahora quedaron eliminados de la Copa Chile 2026.

El equipo de Víctor Rivero cayó por 3-1 en su visita a Deportes Iquique, resultado que los dejó fuera de los clasificados a los octavos de final del certamen criollo.

Los tomateros estaban obligados a ganar para seguir con vida, pero fueron ampliamente superados en el Tierra de Campeones gracias a los tantos celestes de Bayron Barrera (80′ y 46′) y Agustín Venezia 62′. El descuento de la visita fue obra de Marcos Arturia (66′).

Definido el Grupo A de la Copa Chile 2026: Limache eliminado, Coquimbo clasificado

En paralelo a este partido también jugó Coquimbo Unido ante San Marcos de Arica en el Francisco Sánchez Rumoroso, duelo que los piratas ganaron por 1-0 gracias al solitario tanto de Joaquín Rojas a los 18’.

Con estos resultados, Coquimbo se quedó con el Grupo A de la Copa Chile 2026 con 12 puntos, mientras que Deportes Iquique es el segundo clasificado a los octavos de final al terminar con 11 unidades.

Por su parte Deportes Limache y San Marcos de Arica se despidieron de la competencia al finalizar con ocho y un punto respectivamente.

Ya pensando en los octavos de final Coquimbo Unido enfrentará a Cobreloa, combinado que viene de terminar segundo en el Grupo D. En tanto, Deportes Iquique se verá las caras con Deportes Antofagasta, elenco que lideró ese mencionada zona.

En síntesis