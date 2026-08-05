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Copa Chile

Limache sigue sin levantar cabeza: Cae ante Iquique es eliminado de la Copa Chile 2026

El cuadro tomatero estaba obligado a ganar en su visita al norte para seguir con vida en el certamen criollo. Sin embargo, los Dragones Celestes se hicieron con un 3-1 a favor para así acompañar a Coquimbo Unido a los octavos de final.

Por Patricio Echagüe

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Limache quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Chile 2026.
© Deportes Limache.Limache quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Deportes Limache sigue acumulando malos resultados en medio de esta mala racha que lo aqueja en las últimas semanas. Y es que los tomateros además, de ir perdiendo terreno en la Liga de Primera, ahora quedaron eliminados de la Copa Chile 2026.

El equipo de Víctor Rivero cayó por 3-1 en su visita a Deportes Iquique, resultado que los dejó fuera de los clasificados a los octavos de final del certamen criollo.

Los tomateros estaban obligados a ganar para seguir con vida, pero fueron ampliamente superados en el Tierra de Campeones gracias a los tantos celestes de Bayron Barrera (80′ y 46′) y Agustín Venezia 62′. El descuento de la visita fue obra de Marcos Arturia (66′).

Definido el Grupo A de la Copa Chile 2026: Limache eliminado, Coquimbo clasificado

En paralelo a este partido también jugó Coquimbo Unido ante San Marcos de Arica en el Francisco Sánchez Rumoroso, duelo que los piratas ganaron por 1-0 gracias al solitario tanto de Joaquín Rojas a los 18’.

Con estos resultados, Coquimbo se quedó con el Grupo A de la Copa Chile 2026 con 12 puntos, mientras que Deportes Iquique es el segundo clasificado a los octavos de final al terminar con 11 unidades.

Por su parte Deportes Limache y San Marcos de Arica se despidieron de la competencia al finalizar con ocho y un punto respectivamente.

Ya pensando en los octavos de final Coquimbo Unido enfrentará a Cobreloa, combinado que viene de terminar segundo en el Grupo D. En tanto, Deportes Iquique se verá las caras con Deportes Antofagasta, elenco que lideró ese mencionada zona.

En síntesis

  • Deportes Limache cayó 3-1 ante Deportes Iquique y quedó eliminado de la Copa Chile 2026.
  • Coquimbo Unido clasificó primero en el Grupo A tras vencer 1-0 a San Marcos de Arica.
  • Deportes Iquique avanzó a octavos de final como segundo del grupo con 11 puntos.
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