Los Piratas se medirán ante La Serena y contra Platense en días claves para el club.

Los comienzos de mes siempre son complicados y bien lo puede decir Coquimbo Unido con Hernán Caputto, quienes tendrán que medirse a La Serena y además disputar la Copa Libertadores.

Los Piratas preparan lo que será el duelo con los Papayeros por la Liga de Primera el día sábado 8 de agosto a las 17:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, para luego medirse a Platense en la ida de los octavos de final de la Copa, el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en Argentina.

Caputto feliz con los desafíos

Lejos de estresarse, Hernán Caputto disfruta del momento de Coquimbo Unido. Sabe que si están en esto, es porque se lo han ganado y deben estar a la altura de los desafíos. “Semana linda diría yo. Linda, pero dura. Tenemos varios partidos, tenemos el clásico en nuestra casa y lo queremos ganar y después volvemos a la Copa Libertadores”, indicó a RedGol.

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Platense no lo pasa bien y cambió de DT, con Martín Palermo como nuevo entrenador. “Son realidades diferentes. El torneo argentino es distinto. Si bien no tienen un buen presente, no vamos a desconocer su nivel. Hizo una muy buena Copa. Nosotros estamos en varios frentes luchando, pero con el mismo objetivo de competir. Está la ilusión de la gente y la nuestra“, explicó Caputto.

Respecto al duelo con La Serna, el DT de Coquimbo quiere un ambiente sano por todo lo que vivió la zona por el mal tiempo. “Siempre hay mucha rivalidad, pero aparte de esto, por todo lo que pasó en la región con el clima, más allá de la rivalidad, es importante que todos estemos de acuerdo en ayudar en la construcción, en todo lo que perdió la gente“, remarcó.

Caputto arribó a Coquimbo Unido durante este 2026. Imagen: Photosport

En el último partido por la Liga de Primera, Coquimbo cayó por 2-1 contra Palestino. Lo más llamativo, fue el gol desde mitad de cancha de Marcelo Eggel. Hernán Caputto advirtió que sabían del buen disparo del argentino por un ex compañero.

“Voy a ser sincero. Conversé con Nico Johansen, que fue compañero de él en Newell’s. Me dijo que le pegaba de todos lados y ahí está. Fue un tiro fuerte y nada, un gol de otro partido. Los goles de ellos fueron en los mejores momentos nuestros y ya está”, cerró el DT de Coquimbo Unido.