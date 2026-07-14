El DT del cuadro pirata aseguró el jugar la final ante O’Higgins en octubre es algo que le conviene a ambos clubes.

La gran final de la Copa de la Liga 2026 entre Coquimbo Unido y O’Higgins tuvo que ser reagendada. En un principio se iba a disputa este sábado 18 de julio en Valparaíso, pero finalmente se optó por moverlo hasta el 17 de octubre, es decir, en tres meses más.

Los motivos detrás de esta decisión tienen que ver con las fuertes lluvias que se esperan en la zona de central del país para estos próximos días, las que se extenderán del miércoles hasta el sábado.

Uno que abordó esta situación fue Hernán Caputto, quien en charla con ADN Radio dejó en claro que si bien querían jugar este sábado ante los rancagüinos, entiende los motivos que obligaron a la reprogramación. Y ojo, también detalló que no fue fácil encontrar una nueva fecha.

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El problema para encontrar una nueva fecha para la Copa de la Liga

El DT del club pirata aseguró que “creo que es lo mejor, primero porque hay algo mayor, que son los problemas meteorológicos y cosas que tienen que ver con la humanidad, que es lo importante sobre un partido de fútbol”.

Coquimbo Unido llegó a la final de la Copa de la Liga tras vencer a La Calera vía lanzamientos penales. | Foto: Photosport.

“Después, por calendario de ambos, por Copas Sudamericana y Libertadores, se nos hacía muy difícil jugar en julio o agosto, septiembre también es mes de fiestas patrias y se juegan diferentes partidos, así que se buscó una fecha en octubre. Son fuerzas mayores y uno tiene que tratar de ver lo mejor”, añadió.

Para cerrar, el entrenador declaró que “creo que los dos queríamos jugar el fin de semana, eso está claro, y sabíamos que si era otra fecha se nos complicaba. Ellos tienen que jugar con Boca Juniors y a nosotros en agosto se nos viene la última fecha de la Copa Chile y después la Copa Libertadores”.

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En síntesis