La definición por el título del planeta será un verdadero partidazo en Nueva Jersey.

La Copa del Mundo 2026 tendrá un partidazo para definir al campeón. Los dos países que irán por la gloria serán España y Agentina, quienes animarán la gran final del torneo.

La cita planetaria vivirá su último capítulo con las dos mejores selecciones de la competición buscando dar la vuelta olímpica. Dos países que en la previa aparecían como favoritos y que a lo largo del torneo ratificaron su poderío para meterse en el último partido.

¿Dónde ver a España vs Argentina?

Este encuentro podrá ser visto por Chilevisión y DSports en TV, mientras que en streaming estará disponible por DGO, DAZN, Paramount+, Disney+, Prime Video y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es la final del Mundial 2026?

El partido entre España y Argentina será este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido soñado

España fue el primer país en poner sus pies en la gran final de la Copa del Mundo 2026. Dejaron fuera a Francia con un juego imponente, sin dejar la menor duda de su superioridad sobre los dirigidos por Didier Deschamps. El 2-0 incluso se quedó corto.

Argentina sufrió y mucho para subirse a la definición por el título. Tras comenzar perdiendo ante Inglaterra, en los minutos finales demostró toda su jerarquía para remontare el marcador y quedarse con el 2-1. Llegan con la moral por las nubes a la final.

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España y Argentina representan un choque de estilos. Por una parte la experiencia la tiene la Albiceleste luego del título en Qatar 2022, pero por otra parte, la Roja cuenta con un juego sólido y vistoso. Será un muy lindo duelo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.