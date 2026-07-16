El veterano arquero de 40 años asoma como opción en el Cacique, que está buscando un meta para el cierre de la temporada.

Uno de los grandes nombres que nos dejó el Mundial 2026 es el arquero Vozinha, quien se hizo famoso en el globo terráqueo gracias a sus atajadas con la camiseta de la modesta selección de Cabo Verde.

El longevo portero de 40 años podría venir a jugar a Chile. Sí, está leyendo bien, a Chile. Colo Colo le hizo una oferta formal al golero y podría ser la bomba del mercado de fichajes en la Liga de Primera.

El entrenador del puntero del fútbol chileno, Fernando Ortiz, pidió la contratación de un meta experimentado para que le pelee el puesto a Gabriel Maureira y el africano aparece como una linda chance.

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Alejandro Hisis analiza la opción de Vozinha a Colo Colo

La chance de que el caboverdiano llegue al Monumental fue analizada junto a RedGol por un ex jugador de Colo Colo, puesto que Alejandro Hisis dio su importante punto de vista.

El Chino cree que si Blanco y Negro sella el acuerdo con Vozinha sería un importante golazo a nivel mediático, pero pone en duda su valor deportivo.

“Como marketing me parece muy bueno, una gran idea de Colo Colo. Como arquero, demostró cosas buenas en el Mundial, pero no tiene mucho recorrido”, señaló Hisis.

Vozinha aparece como opción para jugar en Colo Colo. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

“Yo lo veo más como una jugada de marketing, pero uno nunca sabe, puede funcionar en Colo Colo. Me sorprendió la noticia, porque lo querían varios equipos”, agregó el ex defensor del Cacique.

Vozinha está con el pase en su poder tras terminar contrato con G. D. Chaves, equipo de la segunda división de Portugal. Luego de su gran cometido en el Mundial, no le faltan ofertas a la gran figura de Cabo Verde y Colo Colo es uno de los interesados.