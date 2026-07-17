El portero habla por primera vez de la oportunidad de venir al Cacique, donde deja en claro el interés a un hincha.

Los hinchas de Colo Colo siguen atentos la gran teleserie del mercado de fichajes, una vez que se confirmó el acercamiento del nombre de Vozinha al estadio Monumental.

Justo cuando los albos están buscando un nuevo arquero para el plantel de Fernando Ortiz, apareció la gran sorpresa del Mundial 2026 junto a la selección de Cabo Verde.

Pero esta jornada el propio meta revelación en Estados Unidos sacó la voz con un hincha del Cacique, donde le confirmó el interés que hay para venir a Chile, pero que no hay nada cerrado.

Crack Hunter compartió con Vozinha en Estados Unidos. Foto: Radio ADN.

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¿Qué dijo Vozinha de Colo Colo?

Fue la radio ADN quienes hablaron con el chileno Alejandro Burgos, conocido en el mundo del coleccionismo como “Crack Hunter”, quien estuvo presente en el “Fanatics Fest” donde el gran invitado fue Vozinha.

Fue el momento en que tuvo un cara a cara con el portero, donde aprovechó el momento para preguntarle por Colo Colo: “Ando de paseo en Nueva York y lo cuadré con los eventos que pasarían estos días, sobre todo el Fanatics Fest“.

“Conseguí un ticket para estar en el meet and greet con él. Es muy humilde, estaba con jeans desgastados, parecía cualquier cosa menos uno de los mejores arqueros del Mundial”, detalló.

Fue el momento en que llegó la hora de la verdad: “Cuando lo saludo, le dije que era chileno y me contestó en portugués. Le dije que era colocolino y que mi equipo te quiere contratar. Me dijo textual ‘sí, sé que me quieren, hay que ver’. Ándate al campeón, le repliqué, me respondió con una sonrisa”.