El icónico golero de los albos se opuso de manera tajante al arribo del experimentado meta de Cabo Verde, quien a los 40 años fue furor en el Mundial 2026 gracias a sus tremendas actuaciones.

Colo Colo está en búsqueda de un arquero en el mercado de fichajes y este jueves 16 de julio se supo de un acercamiento en serio para contratar a Vozinha, golero de 40 años que tuvo una gran actuación en el seleccionado de Cabo Verde durante el Mundial 2026.

Fue tal el furor del meta caboverdiano que su cuenta de Instagram llegó a casi 30 millones de seguidores desde los 25 mil que tenía antes de comenzar el certamen. Gran parte de la explosión cibernética de Vozinha se debió al show de atajadas que materializó ante España, rival de Argentina en la final.

En ese contexto, RedGol tomó contacto con una leyenda de la portería alba: Roberto Rojas, a quien no le gustó nada esta opción para el Cacique. “Me parece más del lado marketing. Es lamentable que Colo Colo no mire el futuro de sus arqueros”, manifestó el Cóndor en esta charla que tuvo con Paulo Flores.

Vozinha en acción durante el Mundial 2026, donde se hizo conocido e hizo furor. (Charlotte Wilson/Getty Images).

“No lo digo por la calidad que mostró Vozinha en el último Mundial con 40 años. Pero me parece absurdo revolver el marketing y el rendimiento deportivo. Colo Colo debe buscar rendimiento”, fue la advertencia del icónico golero, quien también se erigió como una leyenda en el Sao Paulo de Brasil.

Agregó que “no ir por el marketing con un jugador que no sabes si dará buenos resultados a largo plazo. Es mucha edad”. De todas maneras, ya se revelaron hasta las condiciones que Blanco y Negro le ofreció al avezado meta, quien quedó libre el 30 de junio tras concluir su contrato con el CD Chaves de Portugal.

Gabriel Maureira podría verse perjudicado por el arribo de Vozinha al Cacique. (Diego Martin/Photosport).

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La gran razón de Cóndor Rojas para oponerse al arribo de Vozinha a Colo Colo

Mientras Colo Colo le hizo una propuesta formal al uruguayo Santiago Mele, quien no tiene lugar en el Monterrey de México, al parecer también ofertó por Vozinha. Un golero que se dio a conocer a nivel mundial en la Copa del Mundo 2026.

Y que jugó un amistoso ante la selección chilena, donde tuvo algunas respuestas débiles en ese triunfo del equipo adiestrado por Nicolás Córdova al elenco africano que fue eliminado por Argentina en el Mundial. “No firmará un contrato de un año”, aseguró Roberto Rojas.

Vozinha en acción frente a España, que no pudo vencer a Cabo Verde en el Mundial. (Justin Setterfield/Getty Images).

“Sera mínimo de dos y eso le impide a un arquero más joven llegar. Es lamentable”, sentenció el Cóndor, desde ya un ferviente opositor al fichaje de Vozinha. Más allá del buen rendimiento que el africano dejó, tanto en el duelo frente a los trasandinos como en la fase grupal ante España, Uruguay y Arabia Saudita.