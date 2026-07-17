Hinchas de Colo Colo revientan Instagram de Vozinha: “Te esperamos en el más grande”

El portero de Cabo Verde aparece en el horizonte del Cacique y los garreros esperan la llegada de la figura del Mundial

Colo Colo remece el mercado de fichajes con el interés por Vozinha. El Cacique va en busca del portero de 40 años y que ya destacó en el Mundial 2026 con sus tapadas.

Josimar José Évora Dias sacó aplausos por sus presentaciones ante España, Uruguay y Argentina. Por lo mismo, recibió el visto bueno del cuerpo técnico de Fernando Ortiz para ir en busca del guardameta.

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En primera instancia desde Brasil buscaron su contratación, pero no llegaron a buen puerto. Ahora los albos avanzaron en las negociaciones y estarían más cerca de abrochar su llegada. Acercamientos que avanzan ya que es jugador libre tras su salida del Chaves de Portugal.

Incluso el mismo Vozinha recalcó que quiere jugar en un equipo con importantes aspiraciones y no ser como Tim Payne que fue contratado por un viral en redes sociales.

“Quiero jugar y espero haber encontrado un equipo que realmente me quieran como jugador de fútbol, no como marketing”, enfatizó el portero.

Hinchas de Colo Colo se ilusionan con Vozinha

Palabras que calaron hondo en los hinchas de Colo Colo que apenas se supo del interés se lanzaron en su Instagram para pedir su pronta llegada.

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Entre los miles de seguidores que tiene Vozinha, los colocolinos se hicieron presentes y hasta recalcaron que en el Cacique podrá hacer historia en Copa Libertadores.

Hinchas de Colo Colo piden a gritos la llegada de Vozinha

“Lo esperamos felices en @colocolooficial para levantar la segunda @libertadores”, “Te esperamos con Arturo Vidal en Colo-Colo”, TE ESPERAMOS EN EL MAS GRANDE DE CHILE”, y “Venga a Colo Colo a ser feliz”, fueron parte de los comentarios que reflejaron la ilusión de los albos.

En resumen:

Colo Colo busca fichar al portero de 40 años Vozinha para el segundo semestre.

El técnico Fernando Ortiz dio el visto bueno para contratar al seleccionado de Cabo Verde.

El arquero Vozinha quedó libre tras finalizar su vínculo con el club Chaves de Portugal.