El Mundial 2026 llega a su gran desenlace con una final de lujo entre Argentina y España, dos selecciones que buscarán cerrar el torneo con la copa en sus manos.

La espera llegó a su fin. Este domingo Argentina y Españadisputarán la gran final del Mundial 2026, un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo y pondrá el broche de oro a la cita planetaria.

Ambas selecciones llegan a la definición tras superar duras semifinales. La selección europea sorprendió al derrotar por 2-0 a Francia, mientras que la Albiceleste protagonizó una inolvidable remontada frente a Inglaterra para asegurar su presencia en una nueva final mundialista.

¿Dónde ver Argentina vs. España?

El encuentro se jugará este 19 de julio, a las 15:00 horas, en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

En Chile, la final podrá seguirse de forma gratuita a través de la aplicación MiCHV, disponible para descargar en Google Play. La plataforma es compatible con distintos dispositivos, como smartphones y Smart TV, lo que permitirá ver el encuentro desde cualquier lugar.

Otras opciones para ver la final

El partido también será transmitido por Chilevisión en televisión abierta, con una cobertura especial desde las 13:00. Además, podrá verse por DSports y en los streamings de DGO y Paramount+.

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Así llegan Argentina y España

Argentina avanzó como líder del Grupo J tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. En las rondas eliminatorias dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza, mientras que en semifinales protagonizó una remontada ante Inglaterra gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Argentina va por su cuarta estrella. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

España, en tanto, superó la fase de grupos tras enfrentar a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Luego eliminó a Austria, Portugal y Bélgica antes de dar el gran golpe en semifinales al derrotar por 2-0 a Francia, resultado que le permitió volver a una final del Mundial después de 16 años.