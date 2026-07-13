Por un nuevo reglamento de FIFA, Argentina fue acomodada durante el sorteo que se hizo el año pasado para no cruzarse ante España antes de la final.

Pocos recuerdan, a esta altura del Mundial, que Argentina fue acomodada en el sorteo que se realizó el año pasado en Washington. Esto debido a un nuevo invento de la FIFA.

El organismo indicó, antes de que salieran las bolitas, que iba a emplear un sistema parecido al que ocurre en el tenis con los cabezas de serie. Es decir, no reunir a todos los mejores en el mismo lado del draw.

Esto guiado por el ranking FIFA previo al sorteo, por lo que España, Argentina, Francia e Inglaterra (las cuatro selecciones mejor ubicadas) tenían que dividirse en caso de ganar sus respectivos grupos, lo que finalmente ocurrió.

De esta manera, los cuatro primeros cabezas de serie iban a evitar que se enfrentaran demasiado pronto, lo que finalmente sucedió y llegaron a semifinales.

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El cambio de grupo para Argentina en el sorteo

El sorteo de la selección de Argentina tuvo como protagonista a Tom Brady, el siete veces campeón del Super Bowl de la NFL. Él fue el encargado de extraer la bola con el nombre de la Albiceleste, la cual resultó ser la novena sorteada entre los equipos cabezas de serie que conformaban el Bombo 1.

Con las semifinales a un paso, el código promocional vuelve a destacarse entre quienes buscan optimizar sus apuestas en esta etapa decisiva.

Argentina fue acomodada en el sorteo del Mundial

Por una cuestión de orden y carácter transitivo del sorteo, el vigente campeón debía quedar emparejado originalmente en el Grupo I. Sin embargo, su destino final cambió en ese instante y el equipo fue desplazado para conformar el Grupo J debido a la normativa de la organización.

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Esta reglamentación perjudicó a Francia, que salió sorteada inmediatamente después de Argentina y fue la selección que integró el Grupo I.

De esta manera, ahora tendrá que chocar en semis contra España, el campeón de la Eurocopa y número 1 del Ranking FIFA, mientras que Argentina lo hace ante Inglaterra, que es 4° de ese listado.