Iván Zamorano señaló que Francia es su máximo candidato a campeón del mundo, aunque está haciéndole barra a Argentina.

Dos serios candidatos tiene el Mundial 2026: Francia y Argentina. Ambos pueden volver a enfrentarse en una final, tal como sucedió en Qatar 2022, lo que aparece como una definición soñada para la FIFA.

Los galos, de la mano de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise han formado una delantera de miedo. Eso sí, los trasandinos no se quedan atrás al contar con Lionel Messi.

Quien está en Estados Unidos es Iván Zamorano, quien tiene peleando a la razón contra el corazón. Esto porque mira a los europeos y queda maravillado, pero está hinchando por el país de su señora, María Alberó.

Al ser consultado por Redgol por su favorito, señala “Francia, la verdad. Por lo que he visto hasta este momento, el equipo que tiene”, aunque sabe que debe ponerse otra camiseta.

Kylian Mbappé es figura de Francia, el favorito para Zamorano

“Yo por lo menos a pelear hasta el último con Argentina, si no en mi casa me matan”, manifiesta porque además además sus hijos obviamente tienen sangre argentina.

El camino de Francia y Argentina hacia la final

Ambas selecciones parecen tener un camino abordable al menos hasta los cuartos de final: Francia jugará ante Paraguay en octavos, mientras Argentina debe superar a Cabo Verde en 16avos y luego chocar ante Australia o Egipto.

ver también Partidos hoy del Mundial 2026: estos duelos transmitirá Chilevisión

Para pasar a semis tampoco se ve tan complicado: los dirigidos por Didier Deschamps chocarían ante Canadá o Marruecos, mientras los de Scaloni con Colombia, Ghana, Suiza o Ghana.

En semis ya se complica más la cosa: Argentina puede medirse ante Brasil o Inglaterra, mientras Francia ante Estados Unidos, Bélgica España o Portugal.