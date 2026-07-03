Hace valer la localía en el Mundial: Confirman cambio de horario en México vs Inglaterra

Producto del peligro por tormentas, se decidió adelantar el partido. Los ingleses preparan as bajo la manga con mítico remedio.

El Mundial 2026 no para y a la vuelta de la esquina ya están los duelos por octavos de final. Ronda donde uno de los partidos que más revuelo genera es el encuentro entre México ante Inglaterra.

Los ingleses vienen de sufrir ante Cabo Verde, pero con un inspirado Harry Kane lograron darlo vuelta en el último suspiro. Mientras que México dominó en la fase de grupos con tres partidos ganados y repitió la dosis ante Ecuador por 2-0.

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El tema es que ahora por los octavos se avecina un nuevo duelo en el Estadio Azteca, lo que podría ser la revancha de Inglaterra tras la “Mano de Dios” que protagonizó Diego Maradona en 1986.

Sin embargo, el escenario complica a Inglaterra por el tema de los 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar que tiene el Estadio Azteca. “Estamos listos para el calor, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México”, aseguró Thomas Tuchel en la previa. Pero lo peor se confirmó este mismo viernes.

El motivo del cambio de horario para México vs Inglaterra

El partido entre México frente a Inglaterra fue modificado este mismo viernes por peligro de tormentas. Lo que ya se ha visto en otros partidos y ha atrasado de sobremanera la realización de los encuentros.

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Incluso existía peligro de que por el aplazamiento que genera, tope con el partido entre Brasil y Noruega que también se juega este domingo 5 de julio. Por lo que se decidió cortar por lo sano y se adelantó el encuentro. De está forma, en horario de Chile, pasó de las 20:00 horas a jugarse finalmente a las 14:00 horas.

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Esto le quita tiempo importante de aclimatación a Inglaterra tanto a la altura como el clima cambiante de la zona. Pero el as bajo la manga sería nada menos que la utilización de Viagra para rendirme de la mejor forma dentro de la cancha.

Según indica Talksports, el medicamento contempla vitamina V que dilata los vasos sanguíneos de los pulmones al bloquear una enzima que los contrae. Lo que es fundamental para evitar los efectos de la altura. Incluso se descarta que puedan ser sancionados por doping. Por lo que el partido del domingo suma nuevos condimentos.