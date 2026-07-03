Desde suelo europeo avisaron que el equipo de Thomas Tuchel no está para cuentos con la prensa e hinchada local. DT lanzó "picante" mensaje.

Se viene uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Este domingo chocarán el local México ante la selección de Inglaterra, en un duelo que ya tiene polémica e historia hace rato.

Desde la prensa europea avisan que el equipo dirigido por Thomas Tuchel estudia retrasar su arribo a suelo azteca. ¿La razón? Protegerse de posibles filtraciones previo al encuentro.

Según indica el Daily Mail Sport y la propia Federación Inglesa, Inglaterra busca cambiar el itinerario ante el temor de que entrenamientos y el planteo sea filtrados. Además, está la experiencia de Ecuador y el infierno que hinchas mexicanos les hicieron vivir en la previa.

DT de Inglaterra le avisa a México

México viene de eliminar a Ecuador en 16avos del final del Mundial. Ahí en la previa la delegación sufrió ruidos y provocaciones constantes en el hotel, lo que también miran de reojo en Inglaterra.

Por ahora el equipo trabaja en EE.UU. /Getty Images)

“Esperamos eso (ruido fuera del hotel). Pero, ¿qué podemos hacer? Llevaremos tapones para los oídos. Espero de todo”, dijo Thomas Tuchel en la previo del partido de este domingo.

Por ahora, la selección inglesa sigue en su base secreta de Kansas City, donde ha preparado sus anteriores duelos del Mundial. Para el DT del equipo también será un partido especial en el Azteca, tras la recordada jornada de Diego Maradona en 1986.

Tuchel calienta el partido /Getty Images

“Sí, nos va a recompensar. Es karma. El karma volverá a nosotros. Le daremos la vuelta”, aseguró Tuchel, calentando el partido en un estadio donde nunca ha ganado oficialmente Inglaterra.