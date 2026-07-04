Brasil tiene formación definida para enfrentar a Noruega en el Mundial 2026. Hay un solo cambio en el equipo de Carletto.

Los octavos de final del Mundial 2026 vivirán un día emocionante este domingo 5 de julio. El duelo entre Brasil y Noruega comenzará las acciones de la jornada, mientras que México e Inglaterra cerrarán el día.

A las 16:00 horas, el Scratch buscará instalarse como favorita en camino al título, pero tendrá un duro rival en frente: la eficacia de Erling Haaland.

En Nueva Jersey, Carlo Ancelotti definió la formación titular para enfrentar a los noruegos. Aunque el DT aclaró que Neymar está para jugar los 90′, no lo considerará desde el arranque. Raphinha puede llegar, pero no será titular.

La gran novedad de la oncena será Gabriel Martinelli, quien ingresará al equipo en reemplazo del lesionado Lucas Paquetá. Más allá de eso, Brasil repetiría la oncena que venció a Japón en la ronda de 16avos de final.

Neymar no será titular | Getty Images

ver también Paraguay vs Francia MINUTO a MINUTO: todos los detalles de los octavos del Mundial 2026

La formación de Brasil contra Noruega en los octavos de final del Mundial 2026

Con esto, Brasil formará con Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Casemiro y Bruno Guimarães; Rayán, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli y Vinícius Jr.

La Verdeamarela chocará con Noruega el domingo 5 de julio a las 16:00 horas en el Metlife Stadium. En cuartos de final, el ganador del cruce enfrentará a México o Inglaterra, que juegan el mismo día a las 20:00 horas.