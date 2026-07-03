Carlo Ancelotti habló con la prensa en la previa del partido de Brasil y Noruega. Ahí, confirmó que Neymar puede jugar 90 minutos y abordó su situación.

Brasil se prepara para un duelo de infarto en los octavos de final del Mundial 2026. Este domingo 5 de julio, el Scratch enfrenta a Noruega de Erling Haaland para seguir en camino hacia el título.

En la previa, Carlo Ancelotti habló con la prensa y se refirió al caso de Neymar. El entrenador aclaró que el delantero, quien no entró contra Japón en la ronda anterior, está para jugar los 90 minutos si lo necesita.

Además, aclaró que “no está contento con la situación, pero se está portando muy bien. Está entrenando muy bien. Neymar es muy respetuoso, amable y querido por sus compañeros“.

“Es una figura importante en el equipo porque tiene calidad y es una persona muy humilde. Estoy muy contento con él. Y, obviamente, quiere jugar, como siempre”, complementó.

Habló Carlo Ancelotti | Getty Images

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Carlo Ancelotti habla en la previa de Brasil vs Noruega en el Mundial 2026

Sobre el partido contra Noruega, Carlo Ancelotti comentó que “en este punto del Mundial, todos los partidos son difíciles. En una fase eliminatoria entran en juego muchos factores, no solo aspectos técnicos y estratégicos, sino también mentales”.

“Noruega es un buen equipo, con buenos jugadores. Haaland es uno de los mejores jugadores del mundo. Siempre es difícil. Pero confiamos en que haremos un buen partido”, sentenció.