El entrenador del Scratch decidió que el 10 de Santos siga como suplente de cara al crucial partido por 16° de final.

El primer partidazo de los 16° de final del Mundial 2026 se va a jugar este lunes, porque el todo poderoso Brasil quedó emparejado con el complicado seleccionado de Japón.

El Scratch empezó de menos a más en la Copa del Mundo y terminó en su zona con 7 puntos. En tanto, los nipones también están invictos, tras empates con Países Bajos y Suecia, más una goleada sobre Túnez.

Brasileños y japoneses recrean el comentado partido que dio vida el popular animé de Los Supercampeones, ahora por el Mundial 2026, buscando el paso a los octavos de final.

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Neymar es suplente en Brasil ante Japón por el Mundial

El entrenador de Brasil, Carlos Ancelotti, ha tenido que soportar una gran presión en el certamen planetario que tiene nombre y apellido: la presencia como alternativa de Neymar Júnior.

El delantero de Santos no llegó a plenitud física al Mundial y tuvo que esperar para debutar recién en el tercer partido, puesto que jugó un puñado de minutos en la victoria ante Escocia.

Ahora, consumado su estreno en la Copa del Mundo, Ney tiene que seguir esperando en el banco de suplentes, ya que Carletto decidió que no será de la partida ante los japoneses en Houston.

La formación titular de Brasil ante Japón.

La formación de Brasil frente a los nipones es con Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha y Vini Júnior.

Neymar va al banco de suplentes y será alternativa por decisión técnica, con grandes chances de ingresar en el complemento o en el alargue, según sea el desarrollo del partido ante Japón.

En síntesis

Neymar comenzará en el banco de suplentes en el partido contra Japón.

comenzará en el banco de suplentes en el partido contra Japón. El entrenador Carlos Ancelotti decidió la formación de Brasil para los 16° de final.

decidió la formación de Brasil para los 16° de final. La selección de Brasil se enfrentará a Japón este lunes en Houston.