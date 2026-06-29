Siguen apareciendo nuevas informaciones tras el papelón de la selección uruguaya en la Copa del Mundo de 2026.

Uno de los mayores bochornos en el Mundial 2026 lo protagonizó la selección uruguaya, que se quedó afuera en la primera ronda tras sumar apenas dos puntos en el Grupo H.

El equipo de Marcelo Bielsa no pudo ganar ningún partido en el certamen, igualó con los modestos combinados de Arabia Saudita y Cabo Verde, lo que a la postre significó su eliminación tempranera de la Copa del Mundo.

El proceso del Loco Bielsa en la Celeste está terminando de la peor forma, con acusaciones cruzados y filtraciones en el interior del camarín, que grafican el mal ambiente durante la concentración en Playa del Carmen.

ver también La triste y clarificadora llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay tras papelón en el Mundial 2026

Diego Forlán cuenta que Fernando Muslera tuvo fiebre antes de jugar con España

Uno de los grandes apuntados tras el papelón de Uruguay es el arquero Fernando Muslera, de mala actuación en el Mundial y que “regaló” el gol en la derrota ante España en la tercera fecha.

Tan quebrado estaba el vestuario celeste, que incluso el ex jugador del combinado charrúa Diego Forlán, dio a conocer una situación inédita que tuvo al portero de 40 años como protagonista.

“El Nando la noche anterior (al partido con España) estuvo con 40 o 41 de fiebre“, sostuvo el ex delantero sobre Fernando Muslera en ESPN.

Fernando Muslera tuvo un pésimo Mundial 2030. (Photo by David Ramos/Getty Images)

El gran problema radica, según dio a conocer la prensa uruguaya, es que el cuerpo médico estaba enterado de la situación, sin embargo, nadie le contó lo que pasaba a Marcelo Bielsa.

El Loco, como nunca lo supo, decidió que Fernando Muslera fuera titular ante España y ocurrió lo que todos vimos… se comió un gol ante un remate débil de Álex Baena y en el entretiempo pidió ser reemplazado por Sergio Rochet.

La era de Marcelo Bielsa se acaba de la peor forma y en Uruguay tienen que empezar a buscar un nuevo entrenador para el proceso del Mundial 2030.

En síntesis

El entrenador Marcelo Bielsa no fue informado sobre el estado de salud de su arquero.

no fue informado sobre el estado de salud de su arquero. El portero Fernando Muslera jugó ante España con un cuadro de 40 grados de fiebre.

jugó ante España con un cuadro de 40 grados de fiebre. La selección uruguaya quedó eliminada del Mundial 2026 tras sumar solo dos puntos.