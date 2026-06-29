Uno de los fieles dirigidos del Loco en el torneo se cuadró con el DT sorpresivamente tras las últimas polémicas. Disparó contra todos.

Sigue la controversia por la figura de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay. Información de quiebre con sus dirigidos, acusaciones de malos tratos y el antiguo round con Luis Suárez afloran tras la eliminación de la Copa del Mundo.

Es ahí donde al fin llegó una buena para el Loco. Se trata de Sebastián Cáceres, defensa charrúa que jugó el Mundial 2026, quien al volver de la cita habló con los medios y le dio un fuerte espaldarazo al DT.

“No voy a decir lo que se habló en el grupo, eso creo que debe quedar adentro como debió ser en un principio. Obviamente puedo hablar por mí, yo tengo todo el respeto hacia él, mucho agradecimiento, creo que la mayoría sabe cómo fueron las cosas”, partió diciendo.

¿Le hicieron la cama a Bielsa?

Sebastián Cáceres, jugador de la selección de Uruguay, dijo que fue injusto el trato a Marcelo Bielsa en medio de las polémicas en el Mundial 2026. El jugador acusó que se manipuló todo para perjudicar al DT.

Cáceres (número 3) defiende al DT / Foto: Getty.

“Puedo decir que hubo cosas que salieron que no tenían nada que ver, que no fueron así y se tergiversó todo lo que se habló. Creo que se manipuló mucho la información para dejar mal parado a Marcelo (Bielsa) y esas cosas no van, no fue lo correcto”, disparó.

Pese a la polémica, el jugador también tuvo palabras para lo deportivo bajo el mando del ex entrenador de Chile. Al respecto aseguró que “a veces hay errores que no tienen consecuencias, pero estos sí tuvieron”.

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“Lo pagamos caro y son cosas que pasan. No siempre hay justicia deportiva, no hicimos malos partidos, pero los resultados no fueron favorables”, cerró el fiel soldado de Bielsa.