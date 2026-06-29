La comunicadora revela que hasta trabajador de la FIFA quedó impactado por la reacción del DT de Uruguay.

Marcelo Bielsa se llena de críticas tras su eliminación con la selección de Uruguay en el Mundial 2026. El Loco protagonizó viral y polémico momento tras gritarle a los trabajadores previo a la entrevista post partido al decir adiós contra España.

“Dale de una vez”, gritó el ex DT de la Roja, en un viral que dio para memes y también para repudio por el trato del rosarino con la gente. Y fue Majo Paiva, la periodista charrúa que lo entrevistó, quien salió al paso del video del momento en el Mundial 2026.

“Contra Arabia, ya en el debut, se dio esta situación, solo que la cámara no estaba. Con Cabo Verde él estaba exaserbado y estaba molesto, ya me la vi venir y con la eliminación dije: ‘Va a pasar algo similar'”, dijo a El Partidazo de COPE.

La furia de Bielsa contada desde adentro

Majo Paiva, periodista que cubre a la selección de Uruguay en el Mundial, revela detalles del gritoneo de Marcelo Bielsa en la entrevista post eliminación. La comunicadora explica que la furia del DT no era contra ella.

“Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo. Me disculpé con él, más allá que no fue culpa mía, es el técnico de mi selección y le pedí las disculpas correspondientes”, reveló.

A su vez, Paiva contó que desde la organización del Mundial también reaccionaron a la furia de Bielsa. Según su relato, “el colega, que es trabajador de la FIFA y habla solamente inglés, me dijo que no era mi culpa, que había sido el técnico”.

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“Me dijo que entiende la situación de la eliminación, pero que no era manera de hablar… ¿Cuánto esperó Bielsa? Nada, lo estaban encuadrando. Simplemente le dijeron que retrocediera un paso, se acomodó, luego le dijeron un poco más y ahí fue cuando explotó”, cerró.