Periodista mexicana desata polémica por convocar a hinchas en hotel de Ecuador: fue denunciada a la FIFA

La comunicadora Ana Valero se ganó el repudio por su particular comentario en la cadena de Fox. Beccacece reclamó porque no dejaron dormir a su equipo.

La selección de México disputará este martes 30 de junio su gran chance de meterse en los octavos de final del Mundial. El elenco dirigido por Javier Aguirre tendrá al frente nada menos que a Ecuador de Sebastián Beccacece. La “Tri” llega a esta instancia tras vencer a Alemania y pasar como mejor tercero.

El tema es que el partido en el Estadio Azteca ya suma varios condimentos que avecina un partido de dientes apretados para está noche a las 21:00 horas.

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Todo comenzó con los dichos de la periodista Ana Valero. La comunicadora de Fox Sports dejó la grande al lanzar un curioso comentario sobre donde se hospedaría Ecuador.

“Hoy (ayer) aterriza la selección de Ecuador para enfrentar a México”, partió su comentario. “Yo le pido porfavor que no vaya desde las once de la noche al Hotel Westin de Santa Fe. No vayan a ir, ni a llevarle serenatas ni cuentes, ni a dejarlos dormir”, expresó.

Sus palabras rápidamente se viralizaron y provocó que más de un centenar de hinchas llegaran justamente a la concentración de Ecuador. Los fanáticos generaron incidentes hasta altas horas de la madrugada. “Dije “serenata” y lo interpretaron como “guerra mundial!!!”, se río en su cuenta de X. Mientras que la cuenta La Data de Ecuador catalogó sus acciones como “periodismo irresponsable”.

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El enojo de Ecuador con la organización del Mundial

El tema es que en Ecuador no cayó nada de bien este tipo de actos. El plantel no pudo descansar de la mejor forma y esto también afectó a directivos, familias e hinchas que acompaña a la “Tri” en México.

Luego Sebastián Beccacece fue el que hizo público el reclamo, y hasta sumó que hubo problemas en el traslado y que afectaron a Ecuador.

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“Estamos un poco cansados. Teníamos que llegar más temprano y no entendí el retraso del vuelo. Un vuelo que debía durar poco más de tres horas, más el traslado al hotel, terminó siendo un viaje de nueve horas”, acusó el DT.

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El tema es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol recopiló todos los antecedentes y los entregó a la FIFA para hacer la denuncia respectiva. “Hemos enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar”, indicaron en comunicado oficial.

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Incluso hicieron la solicitud formal de “prestar mayor atención a estos acontecimientos y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas”. Lo que le da un nuevo condimento al duelo que se avecina por 16avos.