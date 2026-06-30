El triunfo del elenco guaraní destapó la diferencia que existe entre los equipos sudamericanos y europeos.

El Mundial 2026 ha destacado por las sorpresas y decepciones. En este caso Alemania ha sido la selección que rompió todos los esquemas ya que no pudo avanzar de 16avos.

En fase de grupos, el siempre candidato al título, cayó ante Ecuador por 2-1. Luego frente a Paraguay no pudo salir del 1-1 y finalmente fue eliminado en la tanda de penales. Una caso que reveló una abismal diferencia de carácter entre ambos elencos.

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Pero a su vez desató un particular debate en redes sociales: ¿La Copa Libertadores es más difícil que la Champions League? Esto debido a que gran parte del cuadro Paraguayo milita justamente en Sudamerica. Es más, José Canales milita en el Lanús junto a Matías Sepúlveda.

Lo que fue abordado por Rafa Olarra, que disputó ambos torneos durante su extensa carrera profesional. “Este partido seguramente si se juega 10 veces, lo ganará más veces Alemania. Pero hay formas de igualar, Paraguay lo hizo desde lo físico, la defensa y el corazón. Los sudamericanos estamos dispuestos a jugar de distintas formas. Si hay que defenderse, se defenderse. Si se ataca, se ataca. Eso no lo hace el europeo”, recalcó en conversación con Redgol.

Paraguay venció en penales a Alemania y lo dejó fuera del Mundial

El ex defensa nacional, también destacó la diferencia que existe entre ambos torneos y la dificultad de la Libertadores, y que ahora aflora en instancias de definición.

“La Copa Libertadores y Champions League tienen a los mejores equipos. Pero la Libertadores me costó jugar con equipos más difíciles. Aunque en Champions también me enfrenté al Liverpool”, agregó Olarra.

¿Qué es más difícil: Copa Libertadores o Champions League?

El nivel de jerarquía entre la Copa Libertadores y Champions League ahora genera repercusión por cómo se ha visto plasmado en el Mundial.

Incluso esto ya había dado varias sorpresas en el pasado Mundial de Clubes, donde equipos sudamericanos lograron dar el batacazo sobre los millonarios del viejo continente.

Desde el Mundial de Clubes que se asegura que la Copa Libertadores tiene mayor nivel que la Champions League. Ahora se refleja en el Mundial 2026 Foto: Caze TV

“Se achicaron las distancias por el fútbol de hoy. Ahora es más físico y táctico. Con las nuevas tecnologías, hace que no sea una casualidad lo que vemos en el Mundial. En Sudamerica siempre ha habido buenos jugadores”, destacó Julio Gutiérrez a Redgol.

El ex delantero y ahora a cargo del equipo primavera del Udinese, recalcó que la diferencia se marca entre ambos torneos. Pero que todavía la Champions saca ventaja por la calidad de jugadores.

“Ahora entre Champions League y Copa Libertadores, todavía hay diferencias. Se saca muchas diferencias con las distancias, climas y la altura. Por eso tiene mayor dificultad la Libertadores. Pero en la Champions todavía tiene un nivel de jugadores superior. Por algo se buscan a los mejores futbolista para que disputen este torneo”, sentenció.