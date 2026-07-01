Pasaron veinte años ya del momento en el que la Universidad de Chile perdió una recordada final ante Colo Colo.

Han pasado largos veinte años y a los hinchas azules les sigue doliendo. Un 2 de julio de 2006 sucedió lo que a la posteridad se conoció como “Campeón en tu cara“. Se trata del desenlace de la gran final del Apertura de ese año.

Jugaron Universidad de Chile frente a Colo Colo la gran final de aquel Apertura 2006. Ida y vuelta se jugaron en el Estadio Nacional. En el primer partido, el Cacique venció a la U por 2-1, mientras que en la vuelta, el Romántico Viajero mandó el partido a los penales, tras ganar por la mínima.

Todo se definió, pues, desde los doce pasos. Marcelo Salas y Luis Pedro Figueroa anotaron para la Universidad de Chile, mientras que para Colo Colo lo hicieron Matías Fernández, Chupete Suazo, Gonzalo Fierro y Miguel Aceval. Sin embargo, los ojos se fueron con uno de los azules que desperdició su tiro.

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Miedo a los penales: Mayer Candelo y el recuerdo del “Campeón en tu cara”

Mayer Candelo decidió picar la pelota en un cobro importantísimo para la Universidad de Chile. El colombiano le pegó a lo panenka y terminó propiciando la reacción de un joven Claudio Bravo, quien se puso de pie y, en vista que el balón seguía su trayectoria de forma lenta, alcanzó a manotearla. Era el principio del fin.

Recordando aquel momento, Mayer Candelo, actualmente desarrollando la carrera de DT en Colombia, aseguró que fue uno de sus traumas para dejar de pegarle a los penales.

“El punto penal hace llorar mucho. Mis primeros enemigos me los gané por un penal que yo boté“, partió recordando Candelo en el programa Sin Boleta del año pasado.

“También me pasó en la Universidad de Chile. Me acuerdo que tenía que patear el tercer penal y cuando voy caminando para cobrarlo, me dice el Matador Salas: ‘Colocho, por favor, no la vayas a picar’. Yo ya iba traumado ahí“, recordó respecto a su penal errado, el colombiano.

La cara de Mayer Candelo tras desperdiciar su penal | Photosport

“La piqué y Claudio Bravo se tira y me traicionó el invierno. Yo la piqué y el viento empezó a llevarse la pelota donde él estaba acostado. Así que él reaccionó como un resorte y la sacó. Imagínate lo que hice llorar a gente que uno no quiere hacer llorar”, sentenció el ex jugador cafetero de la U de Chile.

En resumen…

Un 2 de julio de 2006 , Colo Colo se coronó campeón del Torneo de Apertura ante la Universidad de Chile en una definición por penales recordada como “Campeón en tu cara”.

, Colo Colo se coronó campeón del Torneo de Apertura ante la Universidad de Chile en una definición por penales recordada como “Campeón en tu cara”. El volante colombiano Mayer Candelo erró su penal al intentar picar el balón “a lo panenka”, el cual fue atajado de forma notable por un joven Claudio Bravo .

erró su penal al intentar picar el balón “a lo panenka”, el cual fue atajado de forma notable por un joven . Mayer Candelo recordó que el propio Marcelo “Matador” Salas le pidió expresamente que no picara la pelota antes de realizar la ejecución.