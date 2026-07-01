Osvaldo González sacó a la luz su proyecto inmobiliario en la ciudad de Tomé, con importantes promociones para los que quieran invertir.

Una nueva aventura emprendió hace algunos meses el histórico defensor de Universidad de Chile, quien también fuera campeón de la Copa Sudamericana 2011: Osvaldo González.

Todo, porque aparece como rostro de un nuevo proyecto inmobiliario que lidera en el sur del país, con la venta de espectaculares parcelas cerca de la ciudad de Tomé.

“Hoy soy Osvaldo González, ex jugador de Universidad de Chile, seleccionado chileno y actualmente en Universidad de Concepción”

Osvaldo González muestra el terreno de la parcelas.

Rocky González ahora pasó a los proyectos inmobiliarios

Parcelas Loma Alta se llama el proyecto que lidera Osvaldo González, en un lugar que está ubicado a solo 10 minutos de la playa de Tomé y a 13 kilómetros de la ciudad.

“Me vine a vivir aquí por la tranquilidad, por lo verde y porque está cerca de todo; colegios, comercios y las mejores playas de la región. Este es el lugar perfecto para comenzar una nueva vida”, explica el propio Rocky en un video.

¿Lo mejor? Es que está con una tremenda promoción del pago al contado, donde ofrecen un 40% de descuento, “que son casi 37 millones de pesos que quedan para tu bolsillo”.

Eso no es todo, porque en la publicidad también aseguran que “los 15 primeros compradores van a participar en el sorteo de una camioneta, Mitsubishi L200, del año 2026”.