El presidente del Sifup reveló conversación con el mandamás de la ANFP y la Federación, quien días atrás negó contratar al entrenador en su mandato.

La selección de Chile y el nuevo entrenador es un tema que hace rato ha dado que hablar. Recientemente, Pablo Milad aseguró que bajo su mandato no se elegirá al sucesor de Nicolás Córdova, porque no quiere dejar amarrado a nadie.

Pero desde el Sifup alzaron la voz y dieron otra versión de los hechos. El presidente del Sindicato de Futbolistas, Luis Marín, reveló diálogo con el mandamás de Quilín durante el programa Pauta de Juego.

El periodista Fernando Tapia le consultó al ex portero si ha tenido contactos con la ANFP y la Federación. Marín respondió al instante diciendo que “sí, he tenido llamados, conversé con Pablo Milad y dijo que quería reunirse conmigo”.

¿Hay nuevo DT de la selección de Chile?

Siguiendo con la información entregada en Radio Pauta, Luis Marín reveló parte de su conversación con Pablo Milad. Ahí se le consultó posteriormente por el tema del próximo entrenador de la selección chilena.

“No me he reunido con él (Milad). Me dijo que conversáramos la situación que pasaba hoy, que quería dejar todo bien coordinado y transparente en su salida de la ANFP”, lanzó.

Fue ahí que lo interrumpió Fernando “Agustín” Tapia con la consulta directa, “¿Te dijo que tiene asegurado a un entrenador que todos quieren?”. Marín sin problemas contó su verdad nuevamente.

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“Sí, no me dijo nombre, pero sí me dijo que tenía conversado, que tenía un trabajo ya hace un tiempo (sobre el nuevo entrenador de la Roja)”, cerró el presidente del Sifup.