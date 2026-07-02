Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Luis Marín echa al agua plan por nuevo DT de Chile: “Milad me dijo que tenía todo conversado hace tiempo”

El presidente del Sifup reveló conversación con el mandamás de la ANFP y la Federación, quien días atrás negó contratar al entrenador en su mandato.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El presidente del Sifup contó lo que le dijo el mandatario de Quilín.
© Photosport.El presidente del Sifup contó lo que le dijo el mandatario de Quilín.

La selección de Chile y el nuevo entrenador es un tema que hace rato ha dado que hablar. Recientemente, Pablo Milad aseguró que bajo su mandato no se elegirá al sucesor de Nicolás Córdova, porque no quiere dejar amarrado a nadie.

Pero desde el Sifup alzaron la voz y dieron otra versión de los hechos. El presidente del Sindicato de Futbolistas, Luis Marín, reveló diálogo con el mandamás de Quilín durante el programa Pauta de Juego.

El periodista Fernando Tapia le consultó al ex portero si ha tenido contactos con la ANFP y la Federación. Marín respondió al instante diciendo que “sí, he tenido llamados, conversé con Pablo Milad y dijo que quería reunirse conmigo”.

¿Hay nuevo DT de la selección de Chile?

Siguiendo con la información entregada en Radio Pauta, Luis Marín reveló parte de su conversación con Pablo Milad. Ahí se le consultó posteriormente por el tema del próximo entrenador de la selección chilena.

“No me he reunido con él (Milad). Me dijo que conversáramos la situación que pasaba hoy, que quería dejar todo bien coordinado y transparente en su salida de la ANFP”, lanzó.

Fue ahí que lo interrumpió Fernando “Agustín” Tapia con la consulta directa, “¿Te dijo que tiene asegurado a un entrenador que todos quieren?”. Marín sin problemas contó su verdad nuevamente.

Manuel Pellegrini ilusiona a Chile: destapan “avances significativos” para que sea el nuevo técnico

ver también

Manuel Pellegrini ilusiona a Chile: destapan “avances significativos” para que sea el nuevo técnico

“Sí, no me dijo nombre, pero sí me dijo que tenía conversado, que tenía un trabajo ya hace un tiempo (sobre el nuevo entrenador de la Roja)”, cerró el presidente del Sifup.

Lee también
Revientan a Milad por querer dejar "amarrado" al nuevo DT de la Roja
Selección Chilena

Revientan a Milad por querer dejar "amarrado" al nuevo DT de la Roja

Marathon: La desconocida historia de la nueva marca que vestirá a la Roja
Selección Chilena

Marathon: La desconocida historia de la nueva marca que vestirá a la Roja

Desmienten a Milad por nuevo DT de Chile: "Ya está amarrado, hay acuerdo"
Selección Chilena

Desmienten a Milad por nuevo DT de Chile: "Ya está amarrado, hay acuerdo"

¡Bombazo! Milad anuncia "perdonazo" a su ex club tras duro castigo
Chile

¡Bombazo! Milad anuncia "perdonazo" a su ex club tras duro castigo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo