El secretario general de la ANFP da cuenta de un oscuro panorama a la hora de elegir al nuevo seleccionador nacional.

El nefasto proceso de Ricardo Gareca en la selección chilena dejó heridas, de hecho, el equipo nacional sigue sin entrenador titular y está lejos de confirmar al cuerpo técnico para el proceso del Mundial 2030.

Como la Roja no tiene DT, el jefe de las divisiones inferiores, Nicolás Córdova, ha tenido que ponerse el buzo y los resultados han sido malos, por lo que urge la llegada de un estratega con buenos antecedentes.

El fútbol chileno justo vive una etapa de reestructuración, con la próxima separación de la Federación de Fútbol de Chile de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Más, la partida de Pablo Milad de la presidencia del balompié nacional.

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Jorge Yunge explica lo complicado que es traer a un nuevo DT para la Roja

Para muchos el verdadero líder del fútbol chileno es Jorge Yunge, secretario general de la ANFP y mano derecha de Milad, quien le dijo a La Tercera que por ningún motivo será candidato a la presidencia de ningún organismo en noviembre próximo.

El polémico directivo, además, indicó que la elección del nuevo entrenador de la selección chilena será todo un lío, puesto que indica que nadie estará dispuesto a trabajar con un directorio que se va en noviembre.

“Este año habrá elección de la ANFP. Por lo tanto, el presidente electo este año, a fin de año, sea quien sea, y tres directores van a pasar a ser presidente de la Federación y otros tres directores de la misma”, empezó explicando Yunge al citado medio.

Jorge Yunge habla del futuro de la Roja. Foto: Javier Salvo/Photosport

“Pero su mandato nos va a durar hasta diciembre del próximo año. Y van a tener que llamar una elección. ¿Y dónde está el problema principal? Ningún técnico serio, bueno, profesional, que queramos para la Roja, va a venir. Y ya se vienen los amistosos de fin de año y las Eliminatorias el próximo año”, agregó.

Para finalizar, Yunge indicó que “es difícil traer a alguien de renombre, porque ese técnico difícilmente aceptará sin saber quién va a ser su jefe o su socio durante los próximos cuatro años“.

La selección chilena sigue a la deriva y no hay claridad sobre si Nicolás Córdova asume con propiedad como técnico de la Roja adulta o llega un DT con peso para afrontar los venideros desafíos.