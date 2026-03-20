La Copa de la Liga todavía ni comienza y ya tiene su primera gran polémica. Justo en la antesala del debut del nuevo torneo del fútbol chileno, acusaron a la mano derecha de Pablo Milad en la ANFP de tener una “relación directa” con el principal auspiciador.

A través de su cuenta de X (ex Twitter) el periodista de DSports, Marco Escobar, dio a conocer la situación. “Empresa que se adjudicó el Naming del nuevo torneo chileno, tiene directa relación con Jorge Yunge, Secretario General de la ANFP“.

Hasta ahora, desde el ente rector del fútbol chileno no han dado mayores detalles de cuál será esta marca. No obstante, RedGol tuvo información y conoció parte del vínculo que tiene el dirigente en lo que, para muchos, es un claro conflicto de interés.

Jorge Yunge, de mano derecha de Pablo Milad en la ANFP a una “directa relación” con la Copa de la Liga

La ANFP ha evitado referirse a la marca que auspiciará la Copa de la Liga. La denuncia sobre un posible conflicto de interés de Jorge Yunge en el tema llevó a una serie de especulaciones que en RedGol decidimos aclarar.

Jorge Yunge es parte de la empresa que auspiciará la Copa de la Liga. Foto: Photosport.

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Según supo nuestro sitio, el nuevo torneo del fútbol chileno llevará por nombre “Copa de la Liga Constructora Independencia“. Es desde ahí que comienzan los vínculos de la mano derecha de Pablo Milad.

Jorge Yunge figura como gestor de intereses de esta empresa a través de Servicios Profesionales Los Cipreses, con la que trabajó junto a la compañía que auspiciará el torneo. Esto, por un proyecto inmobiliario.

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Quedará esperar para ver cuál será la versión de parte de la ANFP sobre este acuerdo. Desde hace meses que el proceso de Pablo Milad está cuestionado y sumar una polémica de este calibre podría ser un golpe letal.

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Hasta el momento de la publicación de este artículo, ni en el sitio del Campeonato Chileno ni sus redes social han mencionado a esta empresa.

La ANFP se enfrenta a una nueva polémica en la previa del debut de la Copa de la Liga. Jorge Yunge es acusado de tener un vínculo directo con Constructora Independencia justo cuando muchos lo apuntan como el sucesor de Pablo Milad.

¿Cuál es la programación de la primera fecha de la Copa de la Liga 2026?

Así se jugará la primera fecha de la Copa de la Liga:

U. de Chile vs. Deportes La Serena : viernes 20 de marzo, 18:00 horas. Estadio Nacional.

: viernes 20 de marzo, 18:00 horas. Estadio Nacional. Unión La Calera vs. Audax Italiano : viernes 20 de marzo, 20:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

: viernes 20 de marzo, 20:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán. Huachipato vs. D. Concepción : sábado 21 de marzo, 12:00 horas. Estadio CAP.

: sábado 21 de marzo, 12:00 horas. Estadio CAP. Colo Colo vs. Coquimbo Unido : sábado 21 de marzo, 18:00 horas. Estadio Monumental.

: sábado 21 de marzo, 18:00 horas. Estadio Monumental. Cobresal vs. Ñublense : sábado 21 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Cobre.

: sábado 21 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Cobre. U. Católica vs. U. de Concepción : domingo 22 de marzo, 18:00 horas. Estadio Claro Arena.

: domingo 22 de marzo, 18:00 horas. Estadio Claro Arena. O’Higgins vs. D. Limache : domingo 22 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Teniente.

: domingo 22 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Teniente. Palestino vs. Everton: lunes 23 de marzo, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

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En resumen, la Copa de la Liga…