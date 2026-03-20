Este viernes y después de mucho esperarlo, el fútbol chileno se prepara para el inicio de un nuevo torneo. La Copa de la Liga está lista para hacer su debut con partidazos y un trofeo que ha llamado mucho la atención de los hinchas.

Días atrás la ANFP dejó a un lado el misterio y reveló el título que habrá en disputa en este certamen. Con tres pilares y una pelota en la parte alta, muchos no entendieron parte del diseño, pero hay una explicación detrás.

Y es que al igual que ha pasado con los otros torneos, el ente rector del balompié criollo ha tratado de vincular cada uno a parte de nuestro país. En este caso, su logo tiene que ver con uno de los atractivos turísticos más importantes en el territorio nacional y que ahora sirve de inspiración incluso para su fabricación.

La explicación del particular diseño del trofeo de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga comienza este viernes y lo hace con la disputa de un trofeo que ha generado distintas opiniones. Mientras algunos aplauden, otros critican el diseño de un título que, más allá de opiniones, tiene una explicación para ser como es.

El trofeo de la Copa de la Liga tiene tres pilares separados por las Torres del Paine. Foto: Photosport.

Obra de Iván Ríos y Hernán Baeza, cuenta con tres pilares, un balón en la cima, alcanza los 65 cm de alto y 23 cm de ancho, pesando 2 kilos. Está confeccionada con bronce bañado en plata, algo que ha sacado aplausos entre los fanáticos del fútbol chileno.

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Pero son estos tres pilares los que han dejado marcando ocupado a varios hinchas. Sin embargo, hay una explicación para ello y tiene que ver nada menos que con las Torres del Paine, las que conforman el logo de la Copa de la Liga.

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Las columnas representan precisamente las montañas de uno de los atractivos turísticos más importantes del país y el mundo en la Patagonia. “De esta manera, suma un nuevo elemento de identidad nacional a los emblemas de nuestro fútbol. Tal como ocurre con el huemul y el cóndor en el escudo patrio, esta copa busca reforzar el vínculo entre la competencia, la historia y el territorio, proyectando una imagen reconocible y representativa para el nuevo torneo”, señalaron desde la ANFP.

Así, queda aclarado el misterio detrás del novedoso diseño que tiene el nuevo título en disputa en el fútbol chileno. Sin duda un guiño a lo nuestro en tiempos en los que se intenta imitar más lo de afuera que potenciar las raíces.

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La Copa de la Liga ya está aquí y se prepara para una disputa que promete. El torneo, además del nuevo trofeo, entrega un cupo como Chile 3 a la próxima Copa Libertadores, algo no menor considerando que es un camino más corto que en la Liga de Primera.

¿Cuál es la programación de la primera fecha de la Copa de la Liga?

U. de Chile vs. Deportes La Serena : viernes 20 de marzo, 18:00 horas. Estadio Nacional.

: viernes 20 de marzo, 18:00 horas. Estadio Nacional. Unión La Calera vs. Audax Italiano : viernes 20 de marzo, 20:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

: viernes 20 de marzo, 20:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán. Huachipato vs. D. Concepción : sábado 21 de marzo, 12:00 horas. Estadio CAP.

: sábado 21 de marzo, 12:00 horas. Estadio CAP. Colo Colo vs. Coquimbo Unido : sábado 21 de marzo, 18:00 horas. Estadio Monumental.

: sábado 21 de marzo, 18:00 horas. Estadio Monumental. Cobresal vs. Ñublense : sábado 21 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Cobre.

: sábado 21 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Cobre. U. Católica vs. U. de Concepción : domingo 22 de marzo, 18:00 horas. Estadio Claro Arena.

: domingo 22 de marzo, 18:00 horas. Estadio Claro Arena. O’Higgins vs. D. Limache : domingo 22 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Teniente.

: domingo 22 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Teniente. Palestino vs. Everton: lunes 23 de marzo, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

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En resumen, la Copa de la Liga…

Identidad inspirada en las Torres del Paine: El diseño de los tres pilares que sostienen el balón no es casual; representa a las icónicas montañas de la Patagonia chilena . La ANFP busca con esto generar un vínculo entre el fútbol y el patrimonio natural del país, similar a la presencia del cóndor y el huemul en el escudo nacional.

El diseño de los tres pilares que sostienen el balón no es casual; representa a las icónicas montañas de la . La ANFP busca con esto generar un vínculo entre el fútbol y el patrimonio natural del país, similar a la presencia del cóndor y el huemul en el escudo nacional. Especificaciones técnicas de lujo: La copa, obra de los artesanos Iván Ríos y Hernán Baeza, mide 65 cm de alto y pesa 2 kilos . Está fabricada en bronce con un elegante baño de plata , materiales que han sido destacados por los fanáticos tras el anuncio oficial de la federación.

La copa, obra de los artesanos Iván Ríos y Hernán Baeza, mide y pesa . Está fabricada en bronce con un elegante , materiales que han sido destacados por los fanáticos tras el anuncio oficial de la federación. Un premio deportivo de alto impacto: Más allá de la estética, el trofeo simboliza un camino directo a la gloria internacional. El campeón de este certamen se adjudicará el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores 2027, lo que convierte a este torneo en la vía más rápida y codiciada para llegar al máximo torneo de clubes del continente.

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