La U de Chile espera por su nuevo técnico mientras trabaja en su estreno en la Copa de la Liga. El Romántico Viajero se verá las caras ante Deportes La Serena en un duelo donde presentará una importante novedad en su formación.

Con Fernando Gago cada vez más cerca, Jhon Valladares comienza a adelantar trabajo con el 4-3-3 que promete utilizar el DT. Sin embargo y a pesar de haber ganado en la fecha pasada, no repetirá los mismos nombres.

Para recibir a los Papayeros en este nuevo certamen, el técnico interino da la sorpresa con un inesperado cambio. Uno de los fijos en el esquema se va a la banca para darle espacio a otro que espera hacer rato una oportunidad.

La U va con un cambio en su formación contra La Serena

En la U ya tienen formación definida para hacer su estreno en la Copa de la Liga. El Romántico Viajero tendrá una importante novedad, pero mantendrá a prácticamente todo el equipo que sumó de a tres frente a Coquimbo Unido el fin de semana.

Cristopher Toselli será la novedad en la formación de la U para la Copa de la Liga. Foto: Photosport.

La sorpresa está en el arco, donde Jhon Valladares sienta a Gabriel Castellón para tener rotación antes de la llegada de Fernando Gago. Cristopher Toselli es quien toma el lugar después de meses alejado y va a pelear por su chance de ganarse el puesto.

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En la defensa las cosas no se mueve y se mantiene la línea de cuatro que protegió a la U en el norte. Esta será con Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales, quienes se afirman cada vez más como los estelares.

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En el mediocampo y pese a recuperar a Marcelo Díaz, Jhon Valladares apuesta por sostener a los que estuvieron en la última fecha. Es decir, serán Israel Poblete, Lucas Romero y Javier Altamirano los encargados de cuidar esa zona de la cancha.

Finalmente está el ataque, donde habrá un tridente que espera seguir encendido. Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez por las bandas y Eduardo Vargas como el 9 son los elegidos por el DT interino.

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Así, la U ya tiene formación definida para enfrentar a Deportes La Serena en el debut de la Copa de la Liga. Esta será con Cristopher Toselli en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en la defensa; Israel Poblete, Lucas Romero y Javier Altamirano en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U tiene formación lista y cuenta las horas para hacer su estreno en la Copa de la Liga frente a Deportes La Serena. El Romántico Viajero recibe a los Papayeros este viernes 20 de marzo desde las 18:00 horas.

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En resumen, la formación de la U…

Sorpresa en el arco con el regreso de Toselli: La gran novedad de Jhon Valladares para enfrentar a Deportes La Serena es la titularidad de Cristopher Toselli . El experimentado portero reemplazará a Gabriel Castellón, quien irá a la banca en una medida de rotación que busca darle rodaje a todo el plantel antes del inminente arribo de Fernando Gago .

La gran novedad de Jhon Valladares para enfrentar a Deportes La Serena es la titularidad de . El experimentado portero reemplazará a Gabriel Castellón, quien irá a la banca en una medida de rotación que busca darle rodaje a todo el plantel antes del inminente arribo de . Continuidad al mediocampo “ganador”: Pese a que Marcelo Díaz ya está disponible tras su suspensión, el técnico interino decidió mantener el tridente que venció a Coquimbo Unido. Así, Israel Poblete, Lucas Romero y Javier Altamirano repetirán como titulares, ratificando el buen momento del paraguayo Romero tras su reciente redención táctica.

Pese a que ya está disponible tras su suspensión, el técnico interino decidió mantener el tridente que venció a Coquimbo Unido. Así, repetirán como titulares, ratificando el buen momento del paraguayo Romero tras su reciente redención táctica. Esquema espejo para Gago: La U utilizará un sistema 4-3-3, el dibujo táctico predilecto de Fernando Gago, con el objetivo de adelantar trabajo para el nuevo proceso. El ataque estará liderado por el tridente de Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas, quienes asoman como la base ofensiva estelar para el resto del semestre.

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