La U de Chile tiene encaminada la llegada de su nuevo técnico. Sin embargo, el Romántico Viajero va por su plan B luego de haber recibido un verdadero portazo de su principal candidato: Eduardo Berizzo.

El Toto era el nombre que más gustaba en el elenco estudiantil para tomar el fierro caliente que dejó Francisco Meneghini. Sin embargo, el ex DT de la selección chilena declinó la oferta y se negó a volver al país, por lo menos a dirigir, lo que terminó con Fernando Gago como el elegido.

La decisión dejó muchas dudas entre los hinchas y este jueves finalmente salieron a la luz las verdaderas razones por las que no aceptó ponerse el buzo azul. Y esto no es más que el momento en que está el proceso, con jugadores que no pidió y en un contexto que no le acomoda nada.

Eduardo Berizzo le dijo que no a la U por el momento de su proyecto

La U encamina la llegada de Fernando Gago, pero con la amargura de no haber podido traer a su prioridad. Eduardo Berizzo era el nombre que quería el Romántico Viajero, pero les dijo que no por un particular motivo.

Eduardo Berizzo era una de las cartas fuertes de la U para reemplazar a Francisco Meneghini. Foto: Photosport.

La situación dejó dudas y fue el periodista Romai Ugarte quien destapó los motivos del portaz. “Vive en Chile, él vive acá. Ya está establecido hace un tiempo con su actual pareja. Es yerno es Ricardo Abumohor”, comenzó señalando a Bolavip.

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Pero más allá de su cercanía con el país, Eduardo Berizzo no iba a aceptar la propuesta de la U por tener un proceso ya en marcha. “Él es de los técnicos que no va a tomar un proyecto que no sea desde el inicio“.

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“Para la U era Berizzo porque conoce el medio, pero si lo hubieran traído a Berizzo desde el inicio y no a Paqui, podría haber sido el técnico de la U perfectamente. Ahora no. Esos eran los motivos por los cuales él no tomó la U”, complementó.

Finalmente, el periodista remarcó que el DT tiene la mira puesta en otro destino y no está en Sudamérica. “Él tiene aspiraciones en Europa, quiere volver a donde ya estuvo”.

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Eduardo Berizzo le dio un portazo a la U y opta por mirar de lejos el fútbol chileno. El Romántico Viajero ya tiene casi listo a Fernando Gago y ruega para no volver a equivocarse con su elección.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

A la espera de la llegada de Fernando Gago, la U se prepara para hacer su estreno en la Copa de la Liga 2026. Este viernes 20 de febrero a partir de las 18:00 horas el Romántico Viajero recibe a Deportes La Serena.

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En resumen, la U y Eduardo Berizzo…

Prioridad frustrada para el “Bulla”: Aunque la dirigencia de Azul Azul tenía al “Toto” como su candidato número uno para reemplazar a Francisco Meneghini, el ex DT de la Roja descartó la propuesta. Este “portazo” obligó al club a activar rápidamente su plan B, cerrando el acuerdo con el argentino Fernando Gago .

Aunque la dirigencia de Azul Azul tenía al “Toto” como su candidato número uno para reemplazar a Francisco Meneghini, el ex DT de la Roja descartó la propuesta. Este “portazo” obligó al club a activar rápidamente su plan B, cerrando el acuerdo con el argentino . La condición de “proyecto desde cero”: Según reveló el periodista Romai Ugarte, el motivo principal del rechazo no fue económico ni de residencia (Berizzo vive en Chile), sino profesional: el estratega no acepta tomar equipos con procesos ya en marcha . Berizzo solo asume proyectos que pueda armar desde el inicio de temporada, con jugadores elegidos por él, algo imposible en el actual contexto de marzo de 2026.

Según reveló el periodista Romai Ugarte, el motivo principal del rechazo no fue económico ni de residencia (Berizzo vive en Chile), sino profesional: el estratega . Berizzo solo asume proyectos que pueda armar desde el inicio de temporada, con jugadores elegidos por él, algo imposible en el actual contexto de marzo de 2026. Mirada puesta en Europa: Pese a estar radicado en el país, las aspiraciones de Berizzo no están en el medio local. El técnico busca regresar al fútbol europeo para relanzar su carrera en el Viejo Continente, dejando claro que su etapa en el fútbol sudamericano, por ahora, se mantiene en pausa.

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