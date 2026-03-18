Octavio Rivero se ha transformado en un tremendo dolor de cabeza para la U de Chile. El delantero llegó como refuerzo esta temporada pero apenas ha logrado jugar por una lesión que lo manda a cirugía.

El atacante presenta una sinovitis debido a molestias que arrastraba desde antes y se ha mantenido al margen del elenco estudiantil. Días atrás se conoció que le club finalmente optó por operarlo para dejar el tema atrás, pero cuando estaba todo listo, otro problema surgió.

Si bien tenía agendada su intervención para el viernes pasado, lo cierto es que el uruguayo sigue sin poder operarse. Y el motivo es otra cosa en su rodilla, la que ha impedido avanzar con el caso.

La U lo espera: Octavio Rivero no puede operarse por otro problema en su rodilla

En la U se cansaron de esperar y decidieron mandar a cirugía a Octavio Rivero. El Romántico Viajero operará al delantero para que deje atrás sus problemas en una rodilla que, incluso tras la decisión, sigue dando dolores de cabeza.

Octavio Rivero todavía no se puede operar en la U por otro problema en su rodilla. Foto: Photosport.

Después de no haber sido operado el viernes como se había conocido, las dudas en torno al atacante se instalaron. Es por ello que este miércoles la periodista Rocío Ayala contó la firme.

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En la última edición de Los Tenores de Radio ADN la reportera azul reveló por qué aún no se ha operado a Octavio Rivero en la U. “Todavía tiene la rodilla muy inflamada y por eso todavía no se puede operar”, señaló.

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La situación tiene al Romántico Viajero trabajando con todo para poder bajar la zona y así entrar a cirugía de una vez por todas. “Tiene que desinflamar, espera que en los próximos días entre a pabellón“.

Habrá que esperar para ver cuánto más puede tardar este tema. Su recuperación será larga y lo esperan de vuelta para la segunda rueda, donde tendrá a Fernando Gago como entrenador y a sus compañeros en ataque con varias semanas de trabajo de ventaja en la pelea por la titularidad.

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Octavio Rivero ruega poder desinflamar su rodilla lo antes posible y así poder operarse para dejar de darle problemas a la U. El Romántico Viajero lamenta la lesión de un jugador al que buscaron durante meses y que no ha tenido espacio para demostrar nada.

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En resumen, la U y Octavio Rivero…

Intervención quirúrgica postergada: Aunque la decisión de operar al delantero uruguayo ya está tomada para frenar su sinovitis crónica, la cirugía —originalmente pactada para el viernes pasado— no se pudo realizar. El jugador sigue a la espera de entrar a pabellón debido a una complicación física en la zona afectada.

Aunque la decisión de operar al delantero uruguayo ya está tomada para frenar su sinovitis crónica, la cirugía —originalmente pactada para el viernes pasado— no se pudo realizar. El jugador sigue a la espera de entrar a pabellón debido a una complicación física en la zona afectada. Inflamación severa en la rodilla: Según reveló la periodista Rocío Ayala (Radio ADN), el motivo exacto del retraso es que la rodilla de Rivero presenta una inflamación excesiva . Los médicos del club necesitan que la zona se deshinche considerablemente antes de proceder con la operación, por lo que el cuerpo médico trabaja contra reloj para estabilizar la articulación.

Según reveló la periodista Rocío Ayala (Radio ADN), el motivo exacto del retraso es que la rodilla de Rivero presenta una . Los médicos del club necesitan que la zona se deshinche considerablemente antes de proceder con la operación, por lo que el cuerpo médico trabaja contra reloj para estabilizar la articulación. Retorno proyectado para la era Gago: Esta demora aumenta la incertidumbre sobre los plazos de recuperación, aunque se mantiene la esperanza de que esté disponible para la segunda rueda de la temporada 2026. De confirmarse, Rivero regresará en un escenario totalmente distinto, bajo el mando de Fernando Gago y con la desventaja de haber perdido meses de competencia frente a sus compañeros de ataque.

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