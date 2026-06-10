“Actores malvados”: Revelan el real motivo que provocó deportación de árbitro somalí para el Mundial

Según indicaron desde La Casa Blanca, el árbitro Omar Abdulkadir Artan tendría nexos con individuos peligrosos para la seguridad de Estados Unidos.

Lo que comenzó como un sueño terminó en la peor pesadilla. Así se retrata la historia del árbitro Omar Abdulkadir Artan, a quien se le negó la participación en el Mundial y finalmente fue deportado.

Todo comenzó con el eterno interrogatorio de parte del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza cuando apenas pisó tierra estadounidense. La seguridad es un ítem inquebrantable en la organización del torneo. A tal punto que hasta lo sufrieron selecciones que ya están preparando el Mundial.

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Pero ahora el operativo se extendió por más de once horas. Pese a responder a todas las inquietudes, el juez somalí fue devuelto a su país de origen. Lo que generó el repudio total a la organización del Mundial y al operativo de seguridad en Estados Unidos.

El motivo de la deportación de Omar Abdulkadir Artan

El tema es que desde la Casa Blanca se informó que el referí tendría nexos con grupos terroristas. Por lo que se le denegó de inmediato la documentación para poder arbitrar en el Mundial.

“El que se comunique con actores malvados que planean dañar a Estados Unidos no entra. No importa lo grande que sea el evento si eso amenaza a los americanos”, recalcó Andrew Giuliani, director de la Casa Blanca para el Mundial.

Para peor, The New York Times agregó que el nombre de Artan es vinculado como Al Shabab, un grupo que ya ha sido sancionado por el gobierno americano y que genera alerta por posibles acciones que alteren el orden del Mundial.

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“Estoy muy, muy decepcionado”, recalcó el árbitro Artan en su retorno a su tierra natal. El viaje contempló una escala en Estambul para recién este miércoles llegar al Aeropuerto Internacional Aden Adde de Somalia.

Es que pese a ser elegido como el árbitro africano del 2025 finalmente tendrá que mirar el Mundial. “Estoy muy agradecido a la FIFA y a la CAF. Eso es todo lo que tengo que decir”, sentenció el árbitro que fue recibido como héroe en su país. Lo que hoy es el único consuelo tras el maltrato sufrido en USA.