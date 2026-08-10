Gago deberá definir si arriesga jugadores a Limache, que están a una amonestación de perderse el duelo ante Colo Colo.

Universidad de Chile sigue celebrando su racha de victorias que lo tiene como único escolta de Colo Colo en la Liga de Primera 2026, por lo que los hinchas ya empiezan a mirar un duelo que será clave en su anhelo.

Si bien este fin de semana deben visitar a Deportes Limache, luego recibirán a los albos en el Superclásico en el Estadio Nacional, donde ya se enciende la llama de ese choque.

Por lo mismo, hay una preocupación porque hay tres jugadores que están con alarma de quedar fuera ante Colo Colo, por lo que Fernando Gago debe asumir si los arriesga ante Limache.

Marcelo Morales acumula 7 amarillas en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Castellón y Morales alarman a la U ante Colo Colo

Universidad de Chile tiene dos jugadores titulares que están en expectación para el duelo ante Deportes Limache que, de jugar, tendrán que cuidarse para no recibir amarilla.

Marcelo Morales acumula 7 amonestaciones en la Liga de Primera, donde ya cumplió una sanción, y ahora está a una de volver a quedar al margen en el equipo de los azules, siendo el jugador con más tarjetas de todo el equipo.

Por otro lado, el portero Gabriel Castellón suma 4 amarillas en su historial, por lo que también está a una de perderse el Superclásico, donde sólo se ha perdido un duelo en toda la temporada.

Este fue un choque ante Deportes La Serena que la U empató 2-2 en el Estadio Nacional, por la Copa de La Liga, donde estuvo Ignacio Sáez, con Jhon Valladares como interino.

Dentro de estos jugadores en alerta, también está el caso de Javier Altamirano, que suma cuatro amarillas, pero en su condición de suplente no alarma tanto a la interna de la U.