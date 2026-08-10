El capitán de Universidad de Chile contó que el polémico ex presidente de Azul Azul no quería su regreso al cuadro azul.

Universidad de Chile atraviesa por dos situaciones muy diversas. Dentro de la cancha los resultados son buenos y está en racha de victorias. Fuera de ella, vive uno de los peores momentos de su historia, debido a la formalización de ex directivos de Azul Azul.

El ex presidente de la concesionaria que administra a la U, Michael Clark, espera la sentencia de la justicia y puede ir a la cárcel, debido a las acusaciones de la fiscalía por las maniobras de Sartor para la compra del club laico.

Sobre el polémico ex dirigente del elenco universitario habló el capitán del elenco azul, Marcelo Díaz, quien en diálogo con Balong Radio reveló una desconocida situación con el empresario.

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Marcelo Díaz contó que Michael Clark no lo quería en la U

Marcelo Díaz tuvo una larga vuelta y recién regresó a Universidad de Chile en 2024, y la demora en su retorno al club de sus amores se debió a que Michael Clark, mandatado por los reales “dueños” de Azul Azul, se negaba a su fichaje.

“Mi regreso se dio cuando se tenía que dar. Ahí claramente Manu (Manuel) Mayo ha sido importante, por eso yo lo aprecio mucho, porque fue el huevón que se sacó la chucha para que yo volviera a la U. Peleó, peleó y peleó”, dijo Carepato.

Marcelo Díaz habló de Michael Clark. Foto: Andres Pina/Photosport

“Había gente que no me quería, Clark no me quería… Luego él me dice, ‘huevón me tapaste la boca, no eres la persona que me dijeron que eras’… Es obvio que le habían hablado mal de mí, no sé quién. Clark era la cara visible, pero no el que estaba tomando las decisiones“, lanzó con todo Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz reconoció que el cuestionado Michael Clark no lo quería de vuelta y que fue por opinión de los verdaderos operadores detrás de Azul Azul.

En síntesis

Universidad de Chile atraviesa formalizaciones judiciales de ex directivos de Azul Azul.

atraviesa formalizaciones judiciales de ex directivos de Azul Azul. Michael Clark , ex presidente de la concesionaria, enfrenta un proceso judicial con la fiscalía.

, ex presidente de la concesionaria, enfrenta un proceso judicial con la fiscalía. Marcelo Díaz reveló que Clark se oponía a su regreso a la U.

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