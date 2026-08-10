Roberto Órdene ganó un título en Unión Española y otro en O'Higgins hoy es DT del club de sus amores y le contó a RedGol muchos de sus recuerdos, incluida su experiencia en Europa, además de la historia de su hijo Agustín, quien juega en la Sub 15 de los albos.

Por esas cosas de la vida, este volante de ida y vuelta que ganó dos títulos en el fútbol chileno devino en director técnico y tiene un hijo que milita en las divisiones inferiores de Colo Colo. Es muy conocido por un apodo que reconoce odiar y que fue tema en esta entrevista.

Las referencias son para Roberto Órdenes, el Buche, un sobrenombre reservado sólo para los más cercanos. “Ya nadie me dice así, sólo mis amigos personales”, le contó a RedGol el otrora referente de la Unión Española, donde hoy es entrenador en el fútbol formativo.

Fue mundialista Sub 20 en 2001 y cuatro años más tarde, era parte del plantel hispano que ganó el Torneo Apertura tras vencer en la final a Coquimbo Unido. Y en 2013, fue parte del plantel de O’Higgins que Eduardo Berizzo condujo al primer título de la historia celeste.

¿En qué está actualmente?

Trabajando en las divisiones menores de la Unión Española, mi club de toda la vida. Gracias a dios todo bien, tratando de sacar nuevos talentos para el fútbol chileno.

Roberto Órdenes condujo a la Sub 13 de los hispanos a salir campeón en 2024. (Foto: Cedida y retocada con Gemini IA).

¿Quién te bautiza como Buche?

Fueron compañeros en la Unión cuando éramos chicos. Uno debutó en Everton y los otros anduvieron en equipos de la Primera B: Roberto Silva, Cristian Sánchez y Gonzalo Terán. Cuando chico me gustaba estar con los amigos en distintas casas. Al final fue como que estaba en todos lados, acá y allá, quedé así. Nunca me gustó y lo tuve que aceptar. Hoy cualquiera que me diga así lo corrijo y le digo que me llamo Roberto.

En el ambiente futbolero todos te conocían así…

No les podía decir que no me gusta. No me calentaba la cabeza, pero ahora sólo los amigos personales me pueden decir así. Ahora me dicen profe Roberto todos.

¿Siempre tuviste ganas de dirigir niños o tienes pensado trabajar con adultos?

Al principio lo tomé con una sensación maravillosa, formar niños y transmitir todo el aprendizaje. Arturo Salah en Wanderers me dijo que tenía vocación para dirigir a ese nivel y en el profesional. Usted es correcto, de los jugadores que dirige y comunica en la cancha. Fuera también. Cómo se entrena. Cuando fui a Wanderers era la tercera opción. Le habían dicho que era medio desordenado, que no me gustaba entrenar. Que era tipo Nelson Cossio. Un mal cahuín: que era sindicalista, contrario a los dirigentes.

Arturo Salah dirigió a Santiago Wanderers durante 2012. (Andrés Piña | Photosport).

Esa imagen evidentemente cambió…

Sí. Al pasar el tiempo, me llamó a su oficina y me dijo todo. Me saco el sombrero por cómo entrena y el profesionalismo que le dedica a esto. Ahí me dijo que tenía pinta para ser entrenador. Lo tomé, me llamó la atención de lo formativo, pero después te pica el bichito a dirigir cosas más grandes. Quiero quemar la etapa como ayudante técnico a nivel profesional antes de ser entrenador. No me desespera dirigir en primera división. Piano, piano.

Roberto Órdenes en Santiago Wanderers. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Roberto Órdenes, el bicampeón del fútbol chileno y la historia de su hijo Agustín, enganche de Colo Colo Sub 15

Roberto Órdenes no sólo ganó dos títulos en el fútbol chileno, también le contó a RedGol algunos errores en su carrera y parte de la historia de su hijo Agustín, quien es dirigido por Álvaro Ormeño en la Sub 15 de Colo Colo. Su paso por el Locarno de Suiza, por ejemplo, es algo que hoy mira de diferente manera.

¿Cómo recuerdas esa experiencia en Europa?

En el momento, la inmadurez de niño, tenía 26 años. Para un futbolista en ese momento, ganaba buenas lucas, pero no era lo que quería futbolísticamente. Jugar no era un tema monetario, es lo que me enseñó mi papá. Que prevaleciera jugar y el tema económico venía de la mano. Quise buscar otras cosas. Y ya cuando era más grande decía por qué no me quedé más tiempo, por qué no la peleé de otra forma. Había chances, tenía condiciones, pero tuve la inmadurez de pensar que iba a ganar más en otro lado. Nadie me dijo eso. Y quise ir a otro equipo más competitivo donde pueda mostrarme. No se dio por la inmadurez del momento.

¿Qué recuerdas de tus campeonatos con Unión Española y O’Higgins?

Llegué a la Unión el 95 a la Sub 14. Debuté en el club, fui partícipe de un campeonato histórico después de 26 años. Lograr ese objetivo, que el año anterior perdimos con el Cobreloa de Nelson Acosta. Perdimos 3-1 acá y empatamos a 0 en Calama. Eso nos sirvió de mucho, pero decíamos cuándo iremos a jugar otra final. Pensábamos que habíamos perdido la gran oportunidad de ser campeones en el club que nos formó. Y al año siguiente lo logramos en el Apertura, después con la llegada del Nano Díaz estuvimos entre los que participamos y vivimos el proceso. Cuando llegamos a la final nos juramentamos ganarla porque era maravilloso vivir eso. Un nuevo proceso, era difícil, pero se dio la oportunidad. Y la aprovechamos.

¿Y con O’Higgins cómo fue esa experiencia?

Con O’Higgins fue maravilloso, aunque tuve menos protagonismo. Estar en la parte de que no me tocó jugar mucho. Casi nada, pero valoro que estuve en el otro contexto. Berizzo siempre me bancó, me ayudó, siempre fui un aporte para lo grupal. Eso me dejó como enseñanza. No se me daban las posibilidades de jugar, me dedicaba triunfos. A El Salvador iba de titular y pasé de jugar a no vestirme porque César Fuentes se mejoró y va a jugar. Ni me vestí, lo miré con una cara de tres metros. Le dije mira lo que me estás haciendo. Me dijo que eran decisiones. Me fui a morder la rabia, se acercó Tito Bonano.

Roberto Órdenes luce la Supercopa que O’Higgins ganó en 2014 vs Deportes Iquique. (Cedida).

Le dije que no me hablara porque estaba con un tarro mal. Se acercó Eduardo, le dije que era una falta de respeto. Tuvimos una pequeña charla. Ganamos 4-1, un resultado holgado y me dedicó el triunfo. Eso no lo hace cualquiera. Después de eso, cuando lo conocí internamente, cómo trabaja y se dedica a esto y las personas de afuera lo critican, muchas veces peleé con gente por Berizzo. Por algo trabajó con Bielsa. Y yo defiendo en líneas generales a los entrenadores porque ya estoy del otro lado.

Eduardo Berizzo festeja con la copa que O’Higgins le ganó a la Católica en 2013. (Felipe Zanca/Photosport).

¿Cuáles son los mejores entrenadores que tuviste?

El mejor para mí es Fernando Carvallo. Lejos. Después tengo al Nano Díaz, a Barticciotto, a Eduardo Berizzo, Arturo Salah. Don Arturo, siempre fui respetuoso con él y él también conmigo. Nombrar a uno y decir es injusto. Marcelo es especial, un tipo único, hay que saber quererlo y respetarlo. Siempre traté de sacar lo mejor de cada uno.

¿Tienes algún ídolo en el fútbol?

Mi padre. Fue mi máximo exponente a nivel futbolístico. Mi hijo juega en Colo Colo, jugamos en leyendas con Esteban Paredes y él me acompaña. Eso era lo que me transmitía mi viejo. Verlo a él, era muy bueno para la pelota, el mejor del barrio. Lo veía disfrutar.

Cuéntame de tu familia…

Divorciado llevo bastantes años. Dos bebés tengo, Isidora que está estudiando derecho en tercer año. Agustín incursiona ya en el fútbol desde chiquitito, es más enganche. Más bueno para la pelota, más de encarar. Es más talento puro, es distinto. Tiene genes por el abuelo y por mí, pero ocupa la posición más de mi viejo. Mi papá era 10, habilitador, hacía goles. Agustín es lo mismo. Por eso me veo reflejado en él.