El Ciclón busca a un nuevo estratega, tras la repentina renuncia del ex DT de Universidad de Chile por discrepancias con los dirigentes.

En medio del Mundial 2026 se produjo un golpe noticioso en Argentina que “toca” de paso a Chile, porque el entrenador Gustavo Álvarez renunció de un momento a otro a la banca de San Lorenzo de Almagro.

El ex director técnico de Universidad de Chile tuvo un desencuentro con los dirigentes del Ciclón, debido a la conformación del plantel de cara al segundo semestre de 2026, por lo que dejó su cargo, a pesar de tener contrato vigente.

La salida de Álvarez puede generar un efecto dominó, debido a que ahora que está libre vuelve a ser candidato para la Roja; y en San Lorenzo están mirando a un estratega con paso por la selección chilena.

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Eduardo Berizzo asoma como opción en San Lorenzo de Almagro

San Lorenzo se quedó sin director técnico, es por ello que la directiva del elenco argentino busca a un staff para asumir las riendas del club, y según dio a conocer TyC Sports, un serio candidato es Eduardo Berizzo.

El Toto es un viejo zorro del fútbol chileno, con un paso glorioso en O’Higgins y otro negativo en la Roja. El ex defensa central toma fuerza para recalar en el elenco de Boedo y como está libre tras su paso por Club León, es más sencillo negociar.

Eduardo Berizzo asoma como opción en San Lorenzo. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

“Tras la sorpresiva salida de Gustavo Álvarez, la dirigencia del Ciclón avanza en la búsqueda de un reemplazante y Eduardo Berizzo, con experiencia en Europa y al frente de las selección de Paraguay y de Chile, es uno de los principales candidatos. Habrá una reunión por videollamada“, explicó el citado medio.

Eduardo Berizzo no es el único candidato para asumir en San Lorenzo, donde también suena Pablo Zabaleta, ex jugador del club y actual ayudante técnico del brasileño Sylvinho en la selección de Albania.

En síntesis

Gustavo Álvarez renunció de forma imprevista a la banca de San Lorenzo de Almagro.

renunció de forma imprevista a la banca de San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo busca como reemplazante a Eduardo Berizzo, quien se encuentra libre.

busca como reemplazante a Eduardo Berizzo, quien se encuentra libre. Eduardo Berizzo y Pablo Zabaleta asoman como los candidatos principales para el club argentino.