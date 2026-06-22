El ex entrenador de Universidad de Chile renunció a San Lorenzo y ya empiezan a pedirlo para la selección nacional.

Mientras todos los hinchas del planeta está atentos al Mundial 2026, en Chile tenemos la mente puesta en el proceso para la Copa del Mundo de 2030, a la que aspiramos a clasificar.

La Roja se encuentra estancada y sin proceso, puesto que la dirige de manera interina Nicolás Córdova, sin embargo, señalan que el gerente de selecciones, Felipe Correa, quiere presentar al nuevo cuerpo técnico después del certamen planetario que está en desarrollo en América del Norte.

En medio de la efervescencia futbolera aparece un nuevo e inesperado candidato para el equipo nacional, debido a que Gustavo Álvarez renunció a San Lorenzo y queda a disposición de la Selección.

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César Vaccia aprueba a Gustavo Álvarez en la selección chilena

La opción de Gustavo Álvarez a la Roja no es nueva, se viene hablando desde que dirigía a Universidad de Chile, y ahora como está libre es una carta totalmente probable.

La alternativa del ex preparador físico para Chile fue analizada por el ex DT interino de la Selección César Vaccia, quien en diálogo con RedGol aprueba su regreso al país.

“Creo que Gustavo tiene un recorrido ya, tiene un prestigio. Un hombre serio, trabajador, que hizo buenas campañas en varios equipos. Sí, puede ser, digamos, uno de los candidatos ahí potentes como para tomar la selección nacional”, afirmó el sanantonino.

Gustavo Álvarez renunció a San Lorenzo. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Cuando uno dice ‘hombre serio’, ‘sobrio’, se refiere a que seguramente es su forma de ser. Y eso mismo lo va a trasladar al trabajo y a la forma como juegue el equipo. Un poco ordenado, equilibrado en todas sus líneas. Entonces, eso es un poco lo que uno interpreta cuando uno dice que es un hombre serio”, cerró Vaccia.

Gustavo Álvarez terminó de forma abrupta su paso por el fútbol argentino y queda libre para una eventual llamada de la selección chilena.

En síntesis

El entrenador Gustavo Álvarez renunció a San Lorenzo y quedó libre para dirigir.

renunció a San Lorenzo y quedó libre para dirigir. El gerente Felipe Correa busca presentar al nuevo cuerpo técnico tras el Mundial.

busca presentar al nuevo cuerpo técnico tras el Mundial. El exestratega César Vaccia aprobó la opción de Álvarez para la selección chilena.