Inglaterra y Ghana se enfrentan tras ganar en su debut, con la clasificación a los dieciseisavos de final como objetivo.

Inglaterra y Ghana animarán uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, con ambos equipos que debutaron con un triunfo en la cita planetaria.

Los ingleses vienen de imponerse por 4-2 a Croacia y buscará un nuevo triunfo que lo acerque a los dieciseisavos de final. Ghana, por su parte, derrotó por 1-0 a Panamá y espera sumar otra victoria para quedar muy cerca de la clasificación.

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Harry Kane marcó un doblete en su debut mundialero y sigue de cerca a Messi – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Ghana?

Inglaterra se enfrenta a Ghana este martes 23 de junio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Gillette Stadium, por el Grupo L en la segunda fecha de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo L del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Inglaterra

Ghana

Panamá

Croacia

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En resumen…