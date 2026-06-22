Inglaterra y Ghana animarán uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, con ambos equipos que debutaron con un triunfo en la cita planetaria.
Los ingleses vienen de imponerse por 4-2 a Croacia y buscará un nuevo triunfo que lo acerque a los dieciseisavos de final. Ghana, por su parte, derrotó por 1-0 a Panamá y espera sumar otra victoria para quedar muy cerca de la clasificación.
En Jugabet un triunfo de los Ingleses paga 1.25 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 15.100. El empate paga 6.73 y la victoria de Ghana 14.69.
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¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Ghana?
Inglaterra se enfrenta a Ghana este martes 23 de junio, desde las 16:00 hrs de Chile, en el Gillette Stadium, por el Grupo L en la segunda fecha de la cita planetaria.
Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+o a través de las diferentes plataformas de CHV:app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Grupo L del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Inglaterra
- Ghana
- Panamá
- Croacia
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En resumen…
- Inglaterra vs. Ghana jugarán por el Grupo L este martes 23 de junio.
- El partido comenzará a las 16:00 horas de Chile en el Gillette Stadium.
- CHV, DSports y Disney+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.